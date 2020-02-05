2020'de 1080p Oyun için En İyi 5 Ekran Kartı

Sizin için en iyi ekran kartını seçmeye çalışırken piyasada birçok seçeneğin olduğunu fark edeceksiniz. Ancak bu seçeneklerin çoğu, en iyisini arıyorsanız size biraz pahalıya gelebilir.
Ancak 1440p grafiklerde ısrarcı değilseniz, cüzdanınızı tamamen boşaltmayacak iyi seçenekler var. Yine de seçim yapmak kolay bir iş değil, bunun için aşağıdaki listemizin size yardımcı olacağına inanıyoruz.
1. AMD Radeon RX 5600 XT
GTX 1660 Super'in AMD'deki karşılığını arıyorsanız, aradığınız kart bu. RX 5600 XT'nin en önemli dezavantajı, sürücülerinin ve VBIOS'un sorun çıkarabilmesi. Ancak 1080p'de daha iyi bir fiyat-performans oranı sunan bir kart bulmanız zor. Risk almak istiyorsanız ve Ray Tracing'de ısrarınız yoksa, RX 5600 XT'yi tercih edebilirsiniz.
2. Nvidia GeForce RTX 2060
RTX 2060, ray tracing işlevi sunan oyunlarda 1080p'de iyi sonuçlar veryior. Bununla birlikte RTX aktifken her oyunda 60fps'ye ulaşmanız zor olabilir - bunun için grafik kalitesini veya efektleri biraz düşürmeniz gerekebilir. Geleceğe yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız ve sadece 1080p'de oynayacaksanız, RTX 2060 tam size göre.
3. Nvidia GeForce GTX 1660 Super
60fps'ye ulaşmak için zaman zaman "medium" veya "high" seçeneklerini tercih etmeniz gerekebilir, ancak bu fiyat seviyesinde bu performansı elde etmek müthiş. Uzunca bir süre 1080p'de kalmayı düşünüyorsanız, GTX 1060 Super bizce çok iyi bir fiyat-performans oranı sunuyor.
Ancak yakında 1440p'ye geçmeyi planlıyorsanız, RTX 2060 Super veya RTX 2070 Super sizin için daha uygun olabilir.
4. Nvidia GeForce RTX 2070 Super
144Hz veya 240Hz hızlarına çıkmak, 1080p'de bile yüksek grafik gücü gerektiriyor. Bunu karşılayacak bir monitörünüz varsa, RTX 2070 Super size en iyi fiyat-performansı sunacak.
RTX 2070 Super ile Overwatch ve CS:GO gibi oyunlarda 144fps'ye ulaşmanız zor olmayacak. Bu kartla diğer çoğu oyunun 1080p'de 100fps'nin altında düştüğünü görmeyeceksiniz.
5. AMD Radeon RX 5500 XT
RX 5500 XT, uygun fiyata iyi bir 1080p performansı sunuyor. Kartın 4GB ve 8GB RAM'e sahip iki sürümü bulunuyor. Daha çok video belleği elbette daha iyi, ancak daha da tasarruf etmek istiyorsanız 4GB RAM'i tercih edebilirsiniz.
Kart birçok oyunu 1080p/60fps'de çalıştırsa da, bazı yoğun oyunlarda ultra ayarlarda zorlanabilir. Yine de RX 5500 XT, bütçesini zorlamak istemeyenler, özellikle Overwatch ve Fortnite gibi esports oyunlarına meraklılar için harika bir giriş seçeneği.
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