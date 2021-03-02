2020'nin En Çok PC Satan Markaları Listesi, Apple'ın Keyfini Kaçıracak

2020 yılının son çeyreğinde hangi markanın ne kadar PC sattığı belli oldu. İlk iki sırada bir sürpriz yok. Ama Apple, üçüncü sıradaki yerini kaybetti. İşte üçüncü sıranın yeni sahibi...