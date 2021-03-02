2020'nin En Çok PC Satan Markaları Listesi, Apple'ın Keyfini Kaçıracak

Özellikle Koronavirüs salgını ile beraber iş yaşamından eğitime kadar her kariyer basamağının ofislerden evlere taşınması, geçtiğimiz sene PC satışlarının da patlamasına önayak oldu. PC satışlarında ilk iki sıra değişmezken Dell önemli bir başarı kaydederek adeta satış patlaması yaşadı.
Gartner'ın araştırmasına dayanan rapora göre Dell, 2020'nin son çeyreğinde tam 50.3 milyon adet bilgisayar satarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, yılın 4'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 9 artış göstererek bu kategoride 26.11 milyar dolarlık gelir elde etmiş ve 1.34 milyar dolar kar kaydetmiş durumda. 2021 mali yılı için de 3.5 milyar dolarlık genel kar elde ettiğini bildiren Dell, böylece sıralamadaki yerini perçinlemiş oldu.
Şu an PC satışlarında halen zirvede Lenovo yer alırken, onu HP takip ediyor. Dell ise önemli atakta bulunarak 3'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırmış durumda ve Apple'ın karşısında önemli başarı elde etmiş gibi görünüyor. Böylece 2020 yılı 4'üncü çeyrek sonuçlarında pazarın yüzde 27.1'lik bölümü Lenovo'nun elinde olurken, HP'nin yüzde 19.8, Dell'in ise yüzde 16.6'lık payı bulunuyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
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