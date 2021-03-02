2020'nin En Çok PC Satan Markaları Listesi, Apple'ın Keyfini Kaçıracak

2020 yılının son çeyreğinde hangi markanın ne kadar PC sattığı belli oldu. İlk iki sırada bir sürpriz yok. Ama Apple, üçüncü sıradaki yerini kaybetti. İşte üçüncü sıranın yeni sahibi...

  • Ercan Uğurlu
Dell, PC Satışlarında 2020'de Patlama Yaşadı!

Özellikle Koronavirüs salgını ile beraber iş yaşamından eğitime kadar her kariyer basamağının ofislerden evlere taşınması, geçtiğimiz sene PC satışlarının da patlamasına önayak oldu. PC satışlarında ilk iki sıra değişmezken Dell önemli bir başarı kaydederek adeta satış patlaması yaşadı.

Gartner'ın araştırmasına dayanan rapora göre Dell, 2020'nin son çeyreğinde tam 50.3 milyon adet bilgisayar satarak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, yılın 4'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 9 artış göstererek bu kategoride 26.11 milyar dolarlık gelir elde etmiş ve 1.34 milyar dolar kar kaydetmiş durumda. 2021 mali yılı için de 3.5 milyar dolarlık genel kar elde ettiğini bildiren Dell, böylece sıralamadaki yerini perçinlemiş oldu.

Şu an PC satışlarında halen zirvede Lenovo yer alırken, onu HP takip ediyor. Dell ise önemli atakta bulunarak 3'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırmış durumda ve Apple'ın karşısında önemli başarı elde etmiş gibi görünüyor. Böylece 2020 yılı 4'üncü çeyrek sonuçlarında pazarın yüzde 27.1'lik bölümü Lenovo'nun elinde olurken, HP'nin yüzde 19.8, Dell'in ise yüzde 16.6'lık payı bulunuyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Eski Fotoğrafları Canlandıran "Ürkütücü" Servis: Deep Nostalgia Nedir?
DualSense'i Kırdıracak Oyun: The Nioh Collection İncelemesi
Apple ve Hyundai'nin, Sürpriz Bir Araç İçin Çalıştığı İddia Edildi
3 Boyutlu Teknoloji Pazarında Türkiye'de Önemli Atılım!
2020'nin En Çok PC Satan Markaları Listesi, Apple'ın Keyfini Kaçıracak

 

 