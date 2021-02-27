Microsoft, Ücretsiz Bir Web Tasarım Aracı Sunmaya Hazırlanıyor

Microsoft'un kullanıcılara sunmayı planladığı yeni web sitesi oluşturma aracı, hızlı bir şekilde bir web sitesi oluşturmak için Facebook'tan içerik aktarabilir.

Microsoft'dan bedava web tasarım aracı

Microsoft, yeni bir web tasarım aracını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni web tasarım aracı, Microsoft'un Dijital Pazarlama Merkezi'nin bir parçasını oluşturacak ve şirket bir blog gönderisinde, web sitesi oluşturmak isteyen küçük işletmelerin yararlanabileceği ücretsiz ve basit bir çözüm sunarak maliyet ve zaman eksikliğinin önündeki engelleri ortadan kaldıracağını söylüyor. Microsoft'un bu aracı tamamen ücretsiz olarak sunacağı belirtiliyor.

Microsoft, yeni hizmetin içeriğin büyük bir kısmını bir işletmenin Facebook sayfasından veya mevcut bir reklam kampanyasından otomatik olarak içe aktarabileceğini söylüyor. Daha sonra bu bilgileri, bir şablon çerçevesinde işleyerek tam bir web sitesi oluşturmak için kullanacak. Tabii ki herhangi bir içeriği değiştirebilecek ve web sitenizi yayınlamadan önce özelleştirmek için başka bir şablon seçebileceksiniz.

Microsoft, hizmetten nasıl para kazanmayı hedeflediğini belirtmemiş olsa da, Dijital Pazarlama Merkezi şemsiyesi altında faaliyet göstermesi bize bazı ipuçları veriyor olabilir. Dijital Pazarlama Merkezi, Microsoft'un sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam kampanyaları oluşturmaya, yürütmeye ve yönetmeye yardımcı olan reklam platformu. Microsoft'un, bu küçük işletmeler reklam verme ihtiyacı hissettiğinde reklam için harcayacağı paralara göz diktiği düşünülüyor.

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