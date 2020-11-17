2020 PC Satış Raporu Açıklandı. Şirketler Black Friday'i Bekliyor!

Bilgisayar pazarı 2020 yılında da büyümeye devam ediyor. Satışlar rekor seviyeye gelirken, Black Friday ile birlikte daha yüksek orana çıkacağına inanılıyor.