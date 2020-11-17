2020 PC Satış Raporu Açıklandı. Şirketler Black Friday'i Bekliyor!

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 7 yıl sonunda ilk kez büyüme gösterdikten sonra, bilgisayar pazarı bu yıl da güçlü bir büyüme sergiliyor. Satışların, Black Friday olarak da bilinen "Kara Cuma" veya "Efsane Cuma"nın da etkisiyle daha fazla artması bekleniyor.
Canalys tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre bilgisayar pazarı, 2020'nin 3'üncü çeyreğinde 124.5 milyon ünite sevki ile beraber genişleme eğilimi gösteriyor. Bu kategoride yer alan bilgisayar ve tabletler dahil toplam bilgisayar pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 23'lük büyüme sergilemiş durumda.
Satışlarda lider şirket alışıldığı gibi Lenovo olurken, şirket 23.5 milyon tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar satışında bulunmuş durumda. Onu 22.1 milyon Mac ve iPad satışı ile Apple takip ederken, 3'üncü sırada 18.6 milyon satışla HP yer alıyor. Listenin 4'üncü ve 5'inci sıralarında ise 12 milyon satışla Dell ile 9.9 milyon ünite sevkiyatıyla Samsung bulunuyor.
Satışların önümüzdeki 27 Kasım tarihinde başlayacak olan Black Friday ile artması bekleniyor. Peki, Efsane Cuma'nın anlamı nedir ve neden her yıl tekrarlanıyor?
Black Friday Nedir?
Black Friday, Amerika'da Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. Black Friday, 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilirken, mağazalar kapılarını müşterilere çok erken saatte açıyor ve geç saatlere kadar satış yapıyorlar. Elbette bu günün en önemli noktası yüksek derecede indirimlere sahne olması.
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