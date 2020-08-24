2020 QG Adı Verilen Asteroidin "Burnumuzun Dibinden" Geçtiği Açıklandı

Yaklaşık 1 hafta kadar önce, şu ana kadar tespit edilen Dünya'ya en yakın asteroid geçişi yaşandı. Rekor kıran bu geçiş, Güney Hint Okyanusu'nun sadece 2.950 kilometre üzerinde gerçekleşti. 2020 QG adı verilen bu cisim, 3 ve 6 metre genişliğindeydi ve 16 Ağustos tarihinde, saat 12:08 EDT'de Zwicky Transient Facility'de (Zwicky Geçici Tesisi) gözlemlendi. Asteroid standartlarına göre 2020 GQ küçük sayılabilir. Bazı araştırmacılar, Güneş sisteminde yörüngeleri bizim gezegenimize yaklaşan bu kayaya benzer yüz milyonlarcasının olduğunu tahmin ediyorlar. Bunlar Dünya'ya yakın cisimler olarak sınıflandırılıyor ve bazıları tehlikeli olsa da, 2020 QG'nin boyutlarındakilerin Dünya'nın atmosferinde yanarak yok olmaları oldukça yüksek bir ihtimal.
NASA'nın Jet Propulsion Laboratory Dünya'ya Yakın Cisimler Araştırmaları (CNEOS) direktörü Paul Chodas, küçük asteroidlerin bu kadar yakından geçişini izlemenin oldukça heyecan verici olduğunu, çünkü Dünya'nın kütle çekiminin bu cisimlerin yolunu ciddi bir şekilde değiştirmesinin rahatlıkla görülebildiğini söylüyor: "Hesaplarımızın gösterdiğine göre bu asteroid gezegenimizin yakınından geçerken 45 derece civarında döndü."
2020 QG boyutundaki asteroidler gezegenimize nadiren bu kadar yakından geçiyorlar ve göreceli olarak küçük boyutları sebebiyle güncel cihazlarla fark edilmeleri oldukça zor. Örneğin 2020 QG asteroidi, en yakın geçişinden altı saat sonra fark edildi.
Chodas, bu asteroidlerin çok hızlı bir şekilde geçiyor olmalarından dolayı fark edilmiş olmasının bile büyük bir başarı olduğunu belirtiyor.
NASA, 2005 yılından beri Dünya'ya tehdit oluşturabilecek asteroid ve kuyruklu yıldızların, özellikle 140 metreden daha geniş olanları olmak üzere, %95'ini karakterize etmeyi kendine görev edindi. NASA'nın gözlem evlerinden biri olan NEOWISE, 100 metreden büyük 6.200 cismin bulunma ihtimalini tahmin ediyor ve bunların 2.000'den fazlası biliniyor.
"Yok olma seviyesinde bir olaya" sebep olabilecek Dünya'ya yakın cisimlerin tamamının bilindiği düşünülüyor ancak bu seviyede bir olaya sebep olmayacak olsa da, atmosferde yanarak yok olmayacak cisimler de ciddi ve geniş ölçekli hasara yol açabilirler. Araştırmacılar, evrensel cisimler söz konusu olduğunda halen çok hazırlıksız olduğumuzu ve asteroid gözlemlerine daha fazla yatırım yapılmasının şart olduğunu söylüyorlar.
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