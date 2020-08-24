2020 QG Adı Verilen Asteroidin "Burnumuzun Dibinden" Geçtiği Açıklandı

Muhtemelen pek çoğumuz fark etmedik ama yaklaşık bir hafta önce, 2020 QG isimli asteroid, şimdiye de Dünya'ya en yakından geçen asterioid olarak kayıtlara geçti.

24 Ağustos 2020 00:02

Levent Öztürk