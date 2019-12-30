2020'de WhatsApp'tan Neler Beklemeliyiz?

Yoğun bir seneyi geride bırakan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda çağrı bekletme, parmak iziyle kilit açma gibi yenilikler getirdi. Bu sırada grupların tek mesajla çökertilmesi, bir MP4 dosyasıyla telefonun ele geçirilebilmesi gibi güvenlik sorunlarıyla da karşılaştı.
Dedikoduların aksine WhatsApp'ın Facebook ve Instagram ile birleşmesine şahit olmadık. 2020'de ise WhatsApp'ta büyük yenilikler bekleniyor.
Koyu mod: 2020'de niyahet koyu modu WhatsApp'a geldiğini göreceğiz. Hatta bir değil, biri AMOLED ekranlara özel iki koyu mod işleviyle karşılaşabiliriz.
Kendiliğinden silinen mesajlar: Bir süredir beklenen bu işlev, dilediğiniz mesajlarınızın bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra sizin telefonunuzdan ve karşı taraftan otomatik olarak silinmesini sağlayacak.
Reklamlar: Hollanda'daki Facebook Marketing Summit'te yapılan sunum, WhatsApp reklamlarının nasıl çalışacağını göstermişti. Reklamların WhatsApp durum gönderilerine eklenmesi, tam ekran tanıtımların kişilerinizin güncellemeleri arasında görüntülenmesi planlanıyor.
Ters yönde resim arama: Uygulamayı yakından inceleyen WABetaInfo, resimlerin ilk olarak nereden çıktığını bulmanızı sağlayacak bir işlevin işaretlerini WhatsApp'ta keşfetti. 2020'de gelmesi muhtemel olan bu işlev, sahte haberlerin yayılmasını yavaşlatmayı amaçlıyor olabilir.
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