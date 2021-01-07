2020 Yılı, Torrent ve Korsan İçerik Sitelerine de İyi Gelmedi

2020 yılı, görünüşe göre Dünya üzerindeki hiçbir şeye iyi gelmedi. Buna, korsan film ve içerik indirme siteleri ile torrent siteleri de dahil.

  • Levent Öztürk
2020, korsanı da vurdu

TorrentFreak'in yeni verilerine göre, Covid-19 ile gelen kısa sıçramaya rağmen 2020 yılında korsan içerik indirme ve akış sitelerinde düşüş yaşandı. Sitenin bulgularından anlaşılana göre salgın ile kullanımı artan VPN çözümleri, yasa dışı içerik indirmekten ziyade muhtemelen büyük oranda uzaktan çalışma için kullanılıyor.

Aralık 2019 ve Kasım 2020 arasında torrent, akış, bağlantı paylaşımı ve indirme sitelerine ziyaretler – arama motorlarındaki trafik hariç – yaklaşık %10 geriledi. Aynı dönem içerisinde korsan indirmeler ile ilgili internet sitelerinin aranması üçte bir düştü ve belirgin arama akımlarında belirgin düşüşler geçtiğimiz yılın Ocak ve Mayıs aylarında görülebiliyordu.

Bu düşüşlerin büyük oranda, kişilerin korsan içerikleri sunan internet sitelerini bulma yeteneği üzerinde muazzam bir etkisi olan Google'ın arama algoritmasındaki değişikliklerden kaynaklandığı söylenebilir. Google, 13 Ocak ve 4 Mayıs tarihlerinde algoritma güncellemeleri duyurmuştu ve bu tarihler de verilerdeki korsan arama düşüşleriyle tamamen örtüşüyor.

Her ne kadar Google algoritma değişikliklerinin tam doğasını açıklamamış olsa da, çevrimiçi korsanları da hedeflediklerini duymak şaşırtıcı olmaz. Telif hakkı sahipleri genellikle arama motorlarının fikri mülkiyetlerini korumak için daha fazla çaba göstermelerini istiyor. Her ne kadar bu istekler her zaman karşılık bulmasa da, yine de belirli sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

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