The Walking Dead 2021'de geri dönüyor! İşte 10. sezon yayın tarihi

Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ve hala hayran kitlesi bulunan The Walking Dead, yeni bölümleriyle 2021'de ekranlara dönecek. İşte ikonikleşen zombi dizisi The Walking Dead'in 10. sezon yayın tarihi...