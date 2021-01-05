The Walking Dead 2021'de geri dönüyor! İşte 10. sezon yayın tarihi

Uzun yıllardır devam eden ve sevilen zombi dizisi The Walking Dead'de yavaş yavaş sona geliniyor. Dizi 10. sezon finalini geçtiğimiz aylarda yapmıştı normalde ancak final bölümünden önce dizinin 6 ekstra bölüm ile 10. sezonun uzatılacağı söylenmişti.
THE WALKING DEAD NE ZAMAN DÖNÜYOR?
The Walking Dead 10. sezonun "Home Sweet Home" ile başlayacak son kısmı, 28 Şubat pazar günü AMC ekranlarında çıkacak. 6 bölüm AMC'deki eski yayın saatlerinde, 28 Şubat'tan 4 Nisan'a kadar gösterilecek ve Negan'ın geçmişini anlatan "Here's Negan" bölümüyle sonlanacak.
AMC The Walking Dead 11. sezonun çıkış tarihi ise henüz açıklamadı. Final sezonunun Ekim ayında başlaması bekleniyor.
THE WALKING DEAD 10. SEZONDA NELER OLACAK?
10. sezonun C kısmının ilk bölümü, 9. sezondaki çatışmalarının ardından Maggie ve Negan'ı yeniden karşı karşıya getirecek ve artık 8 yaşına gelmiş Hershel Rhee'yi, dul kalmış Maggie'nin Glenn'den (Steve Yeun) olan oğlunu görücüye çıkaracak.
Bu sene zombi kıyametinde hayatta kalan Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan) ve Maggie (Lauren Cohan), Ekim'de çıkan bölüm "A Certain Doom'da" sonlanan Fısıldayan Savaşı'nın ardından çoğunlukla tek başlarına atılacakları maceralar işlenecek. Rosita (Christian Serratos) ve Connie'yi (Lauren Ridloff) de içeren tam kadro, 2021'de başlayıp 2022'ye sarkacak birkaç kısma ayrılmış, 24 bölümlük epik final sezonunda dönecek.
BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR, RICK GRIMES DÖNÜYOR
Geçtiğimiz günlerde Walking Dead severlere bir müjde verildi. 9. sezonda The Walking Dead dizisine veda Andrew Lincoln, ya da dizide canlandırdığı Rick Grimes karakteri, 2021 yılında Walking Dead evrenine geri dönüyor.
The Walking Dead'in ilk bölümünden itibaren serinin en önemli karakterleri arasında yer alan Rick Grimes, 9. sezonda, gizemli bir sahne ile birlikte Walking Dead evrenine veda etmişti.
The Walking Dead'in Twitter hesabı, izleyenlerden "2021'de gelmesine en çok sabırsızlandıkları şeyin ne olduğunu" sorduğunda Rodriguez şöyle cevap vermişti: "Rick Grimes'ı beyaz perdede görmek!"
Finding Rick Grimes on the big screen! #TWDFamily ?? https://t.co/FA30EudDdJ— Rosemary Rodriguez (@rosemarydirects) December 28, 2020
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