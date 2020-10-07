2020 Yılını Pas Geçen Filmlere, Şimdi de Merakla Beklenen Dune Eklendi

Sinemaların içinde bulunduğu zorlu dönem, bir diğer büyük ve beklenen yapım Dune'un da 2020 yılını pas geçmesiyle daha da zor bir hal aldı.

  • Levent Öztürk
Dune da ertelenen filmler kervanına katıldı
Chiabella James/Warner Bros

Yönetmen Denis Villeneuve'nin yeni Dune uyarlaması da ertelenmiş gibi gözüküyor. Collider'ın söylediğine göre film, artık Aralık 2020 yayım tarihinden vazgeçmiş durumda ve 1 Ekim 2021 tarihini hedefliyor. 

Warner Bros henüz konu hakkında yorum yapmamışken, Collider haberinde belirtilene göre Villeneuve bu kararı destekliyor. Ayrıca Variety de filmin ertelendiğini haber yapan yayınlar arasında.

Wonder Woman 1984 filminin ertelenmesi ile beraber, Dune ilçin bu karar zaten bekleniyordu. Her iki filmin de dağıtımcısının aynı stüdyo olmasından dolayı, Dune'un da ertelenmesi muhtemel gözüküyordu. Ancak bu yeni tarihin beklenenden daha uzak olduğu da söylenebilir.

Şu anda Warner Bros takviminde 1 Ekim 2021 tarihinde The Batman filmi yayımlanacak gibi gözüküyor ve Dune'un ertelenmesi ile beraber, bu filmin de ertelenmesi pek şaşırtıcı olmaz.

Film yayım tarihleri yıl boyunca değişmeye devam etmiş olsa da, son birkaç haftadır görülen durum, 2020 yılında sinema takviminin oldukça boş gözükmesine sebep oluyor. No Time To Die ve Black Widow da 2021'e kaydırılan filmler arasında yer alıyor.

Bu haftanın sinemalar için oldukça sarsıntılı geçtiğini söylemek de gerçekten yalan olmaz. Hafta sonu yapılan bir açıklama ile Birleşik Krallık'ta da Cineworld ve Picturehouse'un sahibi olan ABD'li sinema zinciri devi Regal, bir sonraki bildirime kadar sinemalarını kapatacağını duyurdu. Yine BK'de, Cineworld'ün de 9 Ekim tarihi itibariyle kapatılacağı duyuruldu.

Sinemalarda yayım programlarının oldukça boş olması ve insanların salgın sırasında sinemalara dönme konusunda endişeli oldukları düşünülürse, sinemalar için bu dönemin zorlu geçeceği zaten tahmin ediliyordu. Ancak artık büyük bütçeli filmlerin gelecekleri de belirsiz gözüküyor.

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