2020 Yılını Pas Geçen Filmlere, Şimdi de Merakla Beklenen Dune Eklendi

Sinemaların içinde bulunduğu zorlu dönem, bir diğer büyük ve beklenen yapım Dune'un da 2020 yılını pas geçmesiyle daha da zor bir hal aldı.

07 Ekim 2020 00:02

Levent Öztürk