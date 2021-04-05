Netflix: The Witcher 2. sezon çekimleri tamamlandı! İşte detaylar

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken çekimler tamamlandı. Oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve 2. sezona ilişkin detaylar paylaşıldı. Netflix de The Witcher 2. sezon'dan görselleri paylaşmaya devam ediyor. İşte Witcher 2. sezon detayları...