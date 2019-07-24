2020'deki iPhone, 120Hz Ekranla Gelebilir

Biz iPhone 11'i beklerken, iPhone 12'nin oyun telefonlarındaki bu özelliği ödünç alacağı ortaya çıktı!

2020'deki iPhone, 120Hz Ekranla Gelebilir

Yüksek ekran tazeleme oranı, şimdilik oyun telefonlarına has bir özellik. Şimdilik, çünkü iddiaya göre Apple'ın 2020'de çıkacak olan iPhone'ları, tazeleme hızını 60 hertz'ten 120Hz'e çıkaracak.

Ice Universe'in tweet'ine göre Apple, "2020'deki iPhone'da 60Hz/120Hz tazeleme oranları arasında geçiş yapabilen ekranları düşünüyor". İddiaya göre Apple, bu konuyu "Samsung ve LG ile" görüşüyor. İsmi geçen son iki firmanın dünya çapındaki AMOLED ekran üretiminin en büyük üreticileri olduğu biliniyor.

Bu iddia doğru çıksa bile, Apple ilk yüksek tazeleme oranlı mobil cihazını üretmiş olmayacak. Firmanın 2017'den beri üretilen 10,5 inç ve 12,9 inç iPad'leri, OLED ekrana sahip olmasalar da, yüksek tazeleme oranıyla geliyorlar.

Yüksek tazeleme hızı, kullanıcı arayüzünde, menüler arasında kayarken animasyonların daha akıcı olmasını sağlayacağı gibi, oyunlarda da grafiklerin daha yumuşak akmasını sağlayabilir. Bunun için elbette cihazın GPU gibi diğer donanımlarının da güçlü olması şart. Bu yenilik elbette memnuniyetle karşılanacaktır ancak Apple'ın, eğer gerçekten ilgi çekmek istiyorsa, iPhone 12'de daha daha eşsiz yenilikler getirmesi gerekebilir.

Apple şu an eylülde tanıtacağı iPhone 11'e odaklandığından, 2020'deki model hakkındaki daha ayrıntılı dedikodular için biraz beklememiz gerekecek.

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