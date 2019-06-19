2020'nin iPhone XS Max'i Daha Büyük Ekranla Gelecek
Güvenilir bir kaynağın iddialarına göre 2020'de çıkacak olan iPhone XS Max'in yeni modeli, daha da büyük bir ekranla gelecek. Standart iPhone ise...
İsabetli tahminleriyle tanınan Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı son araştırma notuna göre Apple, 2020'de şimdiye kadarki en büyük iPhone ekranını ortaya çıkaracak.
Kuo'ya göre Apple, 6,7 inç OLED ekrana sahip iPhone XS Max'e eşdeğer bir telefonu 2020'de piyasaya sürecek. Bu ekran boyutu, şu anki modelden 0,2 inç daha büyük. Kuo'nun iddialarında ilginç olan bir nokta, 2020'de piyasaya sürülecek standart iPhone modelinin ters yönde ilerleyeceği ve ekran boyutunu 5,8 inç'den 5,45 inç'e küçülteceği. Bu gerçek olursa iPhone için bir ilk olacak.
2020'de çıkacak iki iPhone'un da ilk 5G'li Apple telefonu olacağına inanılıyor. Daha önceki bir dedikodu, 5G'li Apple telefonlarını 2021'den önce görmeyeceğimizi söylüyordu.
Kuo'ya göre 2020'de iPhone XR yerine çıkacak olan telefonun 6,1 inç'lik ekranı OLED teknolojisini kullanacak. Bununla birlikte bu "uygun fiyatlı" modelde 5G desteği bulunmayacak.
iPad Mini'nin dönüşünü ve AirPods'un 2019 dönüşümünü doğru bilen Kuo'nun iddiaları doğru çıkabilse de, dedikodulara dikkatle yaklaşmakta fayda var.
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