2021'de En Çok Hangi Marka Akıllı Televizyon Satıldı? Belli Oldu!

2021 yılının en çok televizyon satan markası belli oldu. Samsung, küresel akıllı televizyon pazarında patronun kim olduğunu bir kez daha gösterdi!

  • Ercan Uğurlu
En Çok Satılan Televizyonlar Kimin?

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