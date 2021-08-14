2021'de En Çok Hangi Marka Akıllı Televizyon Satıldı? Belli Oldu!

Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Samsung'u tahtından indirerek Hindistan'ın en büyük akıllı telefon markası olmuş olsa da, Samsung, akıllı televizyon pazarında patronun kim olduğunu gösteriyor. Bu bilgi, Çinli araştırma şirketi Auweiyun tarafından yapılan bir araştırmaya dayanıyor ve bu araştırmada, Güney Koreli şirketin, 2021 yılının ilk yarısında 20.8 milyon televizyon satışı yaparak dünyanın en çok satılan akıllı televizyon markası haline getiriyor.
Şirketin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, 2021 yılı içinde şu ana dek 98.3 milyon akıllı televizyon satışı yapılmış. Bu rakama Samsung 20.8 milyon TV satışı ile büyük destek sağlarken, listenin 2'inci sırasında ise bir diğer Güney Koreli televizyon üreticisi LG bulunuyor. LG, bu yıl içinde 13.1 milyon adet sevkiyat ile 2'inci olurken, onu 11.4 milyon adet ünite satışı ile TCL takip ediyor. Onu Hisense izlerken, Xiaomi ise, listede ancak 5'inci sırada kendine yer buluyor.
Xiaomi'nin 5'inci sıraya düşmesi şirket için biraz endişe verici olsa gerek, zira şirket düşük maliyetli akıllı televizyon pazarına hakim olmaya çok fazla odaklandı ve başarısı, TCL ile Hisense tarafından gölgede kaldı.
Hemen yukarıda görebileceğiz listede ilk sırada Samsung yer alırken, Hisense 8.4 milyon ile 4'üncü, Xiaomi 5.4 milyon satış ile 5'inci, Sony 4.1 milyon ile 6'ıncı sırada kendine yer buluyor.
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