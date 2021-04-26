2021 Oscar Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu. İşte Oscar Kazananlar...

2021 Oscar ödüllerini kazananlar açıklandı. Geceye Nomadland damgasını vururken, Netflix ve Amazon da kazananlar listesinde kendilerine yer bulmayı başardı. İşte 2021 Oscar ödüllerini kazananlar...