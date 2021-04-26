2021 Oscar Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu. İşte Oscar Kazananlar...

2021 Oscar ödüllerini kazananlar açıklandı. Geceye Nomadland damgasını vururken, Netflix ve Amazon da kazananlar listesinde kendilerine yer bulmayı başardı. İşte 2021 Oscar ödüllerini kazananlar...

2021 Oscar Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Sağlıklı ve uzun bir ömrün 5 altın kuralı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi

Günün En çok Okunanları
Nokia, Yeni X20 Telefonu ile Apple'ın Yoluna Girdiğinin Sinyalini Verdi
Samsung Televizyonlar İçin Kötü Haber: Üretim Durabilir!
Bir Kişiye Tam 7 Kez Yıldırım Çarpabilir mi? Bu Adama Çarptı!
Dünya ne zaman 'tamamen' normale döner? Bill Gates'in tahmini
Google, 2020 Yılında Play Store'da Adeta "Kıyım Yapmış"

 

 