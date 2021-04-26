2021 Oscar Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu. İşte Oscar Kazananlar...

2021 Oscar ödülleri, COVID-19 salgının gölgesinde de olsa sahiplerini buldu. Bir sunucu tarafından sunulmayan ve seyircisiz olarak düzenlenen ödül töreninde en çok merak edilen, kuşkusuz en iyi filmin hangisi olacağıydı. Ve kazanan, Nomadland oldu. Nomadland, ayrıca en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu ödüllerinin sahibi olmayı başardı. Filmin yönetmeni Chloé Zhao ilk kez bu ödüle layık görülürken, Frances McDormand da Nomadland'deki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını almaya hak kazandı.
Geceye 35 adaylıkla adını yazdıran Netflix, her ne kadar pek çok ödül almış olsa da, en iyi film dalında yine beklediğini bulamadı. Netflix, bu kategoride Mank ve Şikago Yedilsinin Yargılanması (The Trial of the Chicago Seven) filmleri ile aday gösterilmişti.
Amazon ise, Sound of Metal ile en iyi ses ve en iyi kurgu Oscar'larını kazanmayı başardı.
2021 Oscar Kazananlar
- En iyi film: Nomadland
- En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand – Nomadland
- En iyi erkek oyuncu: Anthony Hopkins - The Father
- En iyi yönetmen: Chloé Zhao – Nomadland
- En iyi görüntü yönetmeni: Mank - Erik Messerschmidt
- En iyi orijinal senaryo: Emerald Fennell-Promising Young Woman
- En iyi uyarlama senaryo: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Youn Yuh-jung - Minari
- En iyi uluslararası film: Another Round (Danimarka)
- En iyi saç ve makyaj tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom
- En iyi ses: Sound of Metal
- En iyi kostüm tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom
- En iyi belgesel: My Octopus Teacher
- En iyi görsel efekt: Tenet
- En iyi kısa film: Two Distant Strangers
- En iyi animasyon: Soul
- En iyi müzik: Soul
- En iyi orijinal şarkı: Fight For You - Judas and the Black Messiah
- En iyi prodüksiyon: Mank
- En iyi kurgu: Sound of Metal
- En iyi yapım tasarımı: Mank
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