2021'de WhatsApp Kullanıcılarını Büyük Yenilikler Bekliyor

WhatsApp'ın yayınlanan son beta sürümü, 2021 için ufuktaki büyük gelişmeleri ve yenilikleri gözler önüne seriyor.

2021'de WhatsApp'ı büyük yenilikler bekliyor

WhatsApp, 2021'in ilk Beta güncellemesini yayınladı. Beta sürümü, bu yıl içinde telefonunuza eklenebilecek yeni özelliklerle ilgili ipuçlarıyla dolu. WABetaInfo'nun haberine göre, iyileştirilmiş video ve sesli aramalar, daha iyi sohbet geçmişi yedeklemeleri, daha kolay kişi yönetimi, geliştirilmiş etiketler ve çeşitli hata düzeltmeleri dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirme geliyor.

Buna ek olarak pandemi devam ederken arkadaşlarınız ve ailenizle iletişimde kalmak için giderek daha önemli hale gelen grup çağrılarını kaçırmamanıza yardımcı olacak birkaç yeni özellik de bulunuyor. Bir grup görüşmesinin başlangıcını kaçırırsanız, daha sonra katılmak ve özür dilemek şu anda imkansız. Yeni özellik geldiğinde, sohbete istediğiniz zaman katılmanız mümkün olacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
BİM 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Gain'in psikolojik gerilim dizisi Terapist yayında! İşte konusu, oyuncuları
Kyocera, Gartner Magic Quadrant Raporu'nda
2020'de Okuma Alışkanlıkları Dijitalleşti
Herkes OnePlus Watch'u Beklerken, OnePlus Band Geliyor
Apple'ın 5.699 TL'lik Kulaklığı AirPods Max'ta Can Sıkıcı Sorun

 

 