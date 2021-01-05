2021'de WhatsApp Kullanıcılarını Büyük Yenilikler Bekliyor

WhatsApp, 2021'in ilk Beta güncellemesini yayınladı. Beta sürümü, bu yıl içinde telefonunuza eklenebilecek yeni özelliklerle ilgili ipuçlarıyla dolu. WABetaInfo'nun haberine göre, iyileştirilmiş video ve sesli aramalar, daha iyi sohbet geçmişi yedeklemeleri, daha kolay kişi yönetimi, geliştirilmiş etiketler ve çeşitli hata düzeltmeleri dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirme geliyor.
Buna ek olarak pandemi devam ederken arkadaşlarınız ve ailenizle iletişimde kalmak için giderek daha önemli hale gelen grup çağrılarını kaçırmamanıza yardımcı olacak birkaç yeni özellik de bulunuyor. Bir grup görüşmesinin başlangıcını kaçırırsanız, daha sonra katılmak ve özür dilemek şu anda imkansız. Yeni özellik geldiğinde, sohbete istediğiniz zaman katılmanız mümkün olacak.
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