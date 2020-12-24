WhatsApp, İsrailli Firmayla Verdiği Savaşta Artık Yalnız Değil

WhatsApp, İsrailli bir istihbarat firmasına karşı yasal bir mücadele veriyor. Şimdi, bir dizi teknoloji firması, WhatsApp'ı kamuya açık bir şekilde destekledi ve vakayı desteklemek için bir brifingi hazırladı. İmza veren firmalar arasında Microsoft, Google, Cisco, Amazon, Facebook ve Twitter bulunuyor.
Facebook'a ait WhatsApp, İsrail'in NSO isimli firmasını, 1.400 WhatsApp kullanıcısının telefonlarını hack'lemek ve bunun için açıklanmayan bir güvenlik açığından yararlanmak gerekçesiyle suçluyor. WhatsApp, ulus devlet müşterileri için casus yazılım geliştiren NSO'ya, hack ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Ekim 2019'da dava açmıştı. NSO'nun aygıta sadece bir sesli arama göndererek casus yazılım bulaştırdığı (telefona cevap vermek bile gerekmiyor) belirtiliyor.
NSO, WhatsApp'ın suçlamalarına, ulusal hükümetler adına faaliyet gösterdiği için kendisine yasal dokunulmazlık verilmesi gerektiğini savunarak yanıt veriyor. Bu iddia, şimdiye kadar ABD savcılarını ikna etmekte başarısız olmuştu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın