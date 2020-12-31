2021 yılında Kaptan Amerika sürprizi! İki parodi birden geliyor

Kaptan Amerika, neredeyse on yıldır dünyanın en popüler süper kahramanlarından biri ancak onun vatansever imajı yakında iki ayrı parodinin konusu olacak. Amazon Prime'ın hit dizisi The Boys , yeni karakter Soldier Boy'u tanıtacak, James Gunn'ın Suicide Squad yeniden başlatması ise Peacemaker'ı tanıtacak. Her iki karakter de Kaptan Amerika'nın kahramanca idealizmiyle dalga geçen ideolojilere sahip.
Independent Türkçe'nin Screen Rant'in aktardığı haberine göre seyirci karşısına James Gunn'ın çekeceği yeni İntihar Timi (Suicide Squad) filminde ilk kez çıkacak olan Peacemaker, gelecek programdaki bir HBO Max dizisinin de yıldızı olacak.
Karakter, Kaptan Amerika'nın idealizmini mantıksal sonuçlarına götüren bir örnek olacak. John Cena'nın canlandıracağı karakter kendini dünya barışı fikrine o kadar adamış ki hedefine ulaşmak için orantısız güç kullanmaya hazır ve nazır durumda. Bu yüzden Peacemaker'ın vizyonu mizahi parodiye biçilmiş kaftan zira şiddete meyili, barışçıl ideolojisini sürekli boşa düşürüyor. Kaptan Amerika'nın benzer bir ikiyüzlülüğe sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kaptan Amerika'nın hakikat ve adalete olan adanmışlığı daha önce 2016 tarihli Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nda (Captain America: Civil War) sorgulanmıştı. Film, Kaptan'ın süper kahramanlara olan sarsılmaz güveninin karşısına Tony Stark'ın kahramanların denetlenmesi gerektiği fikrini koyuyordu. Marvel Sinematik Evreni bu temel tartışmayı sonuca bağlamak yerine yaklaşmakta olan Thanos tehdidinin ortadan kaldırılmasına odaklandı.
PEACEMAKER'IN KENDİ HAS BİR İLGİNÇLİĞİ VAR
Peacemaker'ın Kaptan parodisininse kendine has bir ilginçliği var. Kaptan Amerika gibi Peacemaker da bir kahraman olduğuna inanıyor ama İntihar Timi'nin bir üyesi ve etrafında bu kadar süper-cani varken pek de tutulan bir figür olmayabilir.
Peacemaker'ın İntihar Timi'ndeki niyeti kesinliklikle iyi ama pervasız eylemleri faydadan çok zarar getiriyor, bu da Yenilmezler'in Ultron Çağı'nda (Avengers: Age of Ultron) Sokovia'yı yok etmesine epey benzerlik taşıyor. İntihar Timi'yle James Gunn'ın eline Marvel Sinematik Evreni'ne çuvaldızı dışarıdan batırmak için iyi bir fırsat geçmiş durumda. Yönetmenin önceki işlerine bakıldığında da bu fırsatı iyi değerlendirecek gibi görünüyor.
HAYRANLARIN DÜŞÜNCELERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN FIRSAT
Kaptan Amerika , tüm zamanların en ikonik süper kahramanlarından biridir ve bunun yakın zamanda değişmesi muhtemel değildir. Bununla birlikte, Cap in The Boys ve The Suicide Squad'ın parodileri, hayranların Amerika'nın en vatansever kahramanı hakkındaki düşüncelerini dönüştürmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.
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