2021 yılında Kaptan Amerika sürprizi! İki parodi birden geliyor

Kaptan Amerika, Marvel'ın en sevilen kahramanları arasında yer alıyor. 2021 yılında iki Captain America Parodisi geliyor. Hem The Boys hem de Suicide Squad, önümüzdeki yıl popüler Marvel kahramanının parodisini yapacak...