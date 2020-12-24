Marvel 2021 yılında bomba gibi geliyor! İşte açıklanan yeni 6 dizi, 4 film

Marvel 2021 yılında izleyicilerle buluşacak film ve dizilerinin yayın tarihini açıkladı. 6'sı dizi, 4'ü film olmak üzere toplamda 10 Marvel yapımının vizyon tarihleri belli oldu. İşte 2021 Marvel film ve dizileri...