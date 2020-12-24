Marvel 2021 yılında bomba gibi geliyor! İşte açıklanan yeni 6 dizi, 4 film

Koronavirüs salgını, filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni yılda birçok yeni filmin seyirci ile buluşması planlanıyor. Marvel, daha önce 2023 yılına kadar 13 filmin geleceği müjdesini vermişti. Filmler hakkında çok fazla ayrıntı verilmemişti.
Marvel 2021 yılında izleyicilerle buluşacak film ve dizilerinin yayın tarihini açıkladı.6'sı dizi, 4'ü sinema olmak üzere toplamda 10 Marvel üretiminin gösterim tarihleri belirli oldu.
Disney, yayın platformu Disney+'ta yayınlanacak Marvel yapımlarının açıklanan listesine göre seyircilerle buluşacak olan ilk yapım 15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi. 6 bölüm sürecek olan dizide Paul Bettany, Elizabeth Olsen ve Kat Dennings gibi isimler yer alacak.
WandaVision'dan sonra 19 Mart tarihinde The Falcon and The Winter Soldier izleyicisiyle buluşacak. Daniel Brühl ve Anthony Mackie'nin başrollerinde olduğu dizi 6 bölüm sürecek.
İŞTE MARVEL DİZİ VE FİLMLERİN VİZYON TARİHLERİ
Yani bu yapımların kronolojik olarak yayınlanma tarihi şu şekilde:
- WandaVision: 15 Ocak
- The Falcon and The Winter Soldier: 19 Mart
- Black Widow: 7 Mayıs
- Loki: Mayıs
- Shang-Chi and the Legends of Ten Rings: 9 Temmuz
- What If: Yaz içerisinde
- Eternals: 5 Kasım
- Spider-Man 3: 17 Aralık
- Hawkeye: 2021 sonları
- Ms. Marvel: 2021 sonları
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