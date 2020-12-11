Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman izleyici ile buluşacak?

Tom Hiddleston'ın başrolünü üstlendiği Marvel'ın Loki dizisinden ilk fragman yayınlandı. Loki dizisi, filmde Uzay Taşı'nı alıp kaçan karakterin bu noktadan sonra yaşadığı maceraları konu alacak. Peki Loki ne zaman izleyici ile buluşacak?

Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman izleyici ile buluşacak?

Marvel'ın merakla beklenen Disney+ dizilerinden biri olan Loki dizisinden sevindiren haber geldi. Koronavirüs nedeni ile çekimleri sürekli ertelenen Loki dizisi ilk fragmanı nihayet paylaşıldı. Loki, 6 bölümden oluşan mini dizi halinde yayınlanacak.

Rick and Morty'nin senarist ekibinde yer alan Michael Waldron tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Sex Education ve Daybreak gibi dizilerle tanınan Kate Herron oturuyor.

LOKİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi, Mayıs 2021'de Disney+'ta yayınlanacak.

LOKİ DİZİSİ KONUSU

Avengers: Engame'de yaşananlardan doğrudan etkilenecek olan Loki dizisi, filmde Uzay Taşı'nı alıp kaçan karakterin bu noktadan sonra yaşadığı maceraları konu edinecek. Dizi hakkında bilinenler oldukça az olsa da, Loki'nin dizide farklı zamanlara ve farklı evrenlere yolculuk edeceği biliniyor.

LOKİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, dizi ile birlikte fesatlık tanrısı Loki'ye bir kez daha hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston'a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw ve Sophia Di Martino eşlik edecek.

İŞTE LOKİ DİZİSİ FRAGMANI

Exclusive Clip | Loki | Disney+Exclusive Clip | Loki | Disney+
“Glorious.” Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. > Subscribe to Marvel: Follow Marvel on Twitter: Like Marvel on Facebook: Watch Marvel on Twitch: Reward your Marvel fandom by joining Marvel Insider! Earn points, then redeem for awesome rewards. Terms and conditions apply. Learn more at For even more news, stay tuned to: Tumblr: Instagram: Pinterest: Reddit:

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