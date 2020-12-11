Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman izleyici ile buluşacak?

Marvel'ın merakla beklenen Disney+ dizilerinden biri olan Loki dizisinden sevindiren haber geldi. Koronavirüs nedeni ile çekimleri sürekli ertelenen Loki dizisi ilk fragmanı nihayet paylaşıldı. Loki, 6 bölümden oluşan mini dizi halinde yayınlanacak.
Rick and Morty'nin senarist ekibinde yer alan Michael Waldron tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Sex Education ve Daybreak gibi dizilerle tanınan Kate Herron oturuyor.
LOKİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizi, Mayıs 2021'de Disney+'ta yayınlanacak.
LOKİ DİZİSİ KONUSU
Avengers: Engame'de yaşananlardan doğrudan etkilenecek olan Loki dizisi, filmde Uzay Taşı'nı alıp kaçan karakterin bu noktadan sonra yaşadığı maceraları konu edinecek. Dizi hakkında bilinenler oldukça az olsa da, Loki'nin dizide farklı zamanlara ve farklı evrenlere yolculuk edeceği biliniyor.
LOKİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, dizi ile birlikte fesatlık tanrısı Loki'ye bir kez daha hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston'a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw ve Sophia Di Martino eşlik edecek.
İŞTE LOKİ DİZİSİ FRAGMANI
- Marvel evreninin ilk dizisi WandaVision'ın çekimleri bitti! İşte detaylar
- Hangi Marvel karakteri Hulk'u yenebilir?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın