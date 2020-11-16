2021 Yılında Yeni Bir iPhone SE Tanıtılacak mı? Görünüşe Göre Hayır!

iPhone SE (2020), orijinalinden dört yıl sonra, 2020'nin Nisan ayında ortaya çıktığında oldukça iyi tepkiler almıştı. Telefonun yakaladığı satış başarısı, 2021'de yeni bir iPhone SE'nin daha piyasaya sürüleceği beklentisi oluşmuştu. Ancak öne çıkan bir Apple analistinin söylediğine göre, 2021 yılında (en azından ilk yarısında) yeni bir iPhone SE sürümü olmayacak. Daha da kötüsü, iPhone SE 3'ün gözükmesi için, bir dört yıl daha geçmesi gerekebilir.
MyFixGuide tarafından bildirildiği üzere, muhtemelen en iyi bilinen Apple takipçilerinden biri olan Ming-Chi Kuo, önümüzdeki yılın Temmuz ayından önce güncellenmiş bir iPhone SE beklenmemesi gerektiğini söylüyor.
Kuo, 2021'in ikinci yarısında bir iPhone SE'nin görülüp görülmeyeceği hakkında yorum yapmıyor ancak Apple'ın genellikle yeni üst seviye telefonlarını Eylül ayında tanıttığı düşünülürse, bu ihtimalin düşük olduğu ve firmanın tamamen iPhone 13'e odaklanmak isteyeceği tahmin edilebilir.
Ayrıca Kuo, iPhone 13 için parçaların tedariki konusunda da büyük bir rekabet olacağını söylüyor.
Apple'ın iPhone 12 serisine iPhone 12 mini modelini eklemiş olması, bazı kaynaklarca iPhone SE'nin sonu olarak yorumlanmıştı. Ama iPhone SE modellerinin var oluş sebebinin "uygun fiyat" olduğu unutulmamalı ve iPhone 12 mini'nin pek de ucuz olduğu söylenemez. Bu da, iPhone 12 mini ve iPhone SE'nin iki farklı segmentte yer aldığını gösteriyor.
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