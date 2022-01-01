2021 Yılının Korsan Olarak En Çok İndirilen Dizisi Belli Oldu!

Disney Plus, 2021'de Black Widow, Luca, Loki ve The Falcon and the Winter Soldier dahil olmak üzere bir dizi film ve şov yayınladı. Orijinal Star Wars ve Marvel içeriği, yayıncının en popüler cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Yeni bir rapor, WandaVision'ın 2021'in korsan TV izleme servislerinde en çok paylaşılan ve torrent üzerinden en çok indirilen dizi olduğunu ortaya koyuyor.
TorrentFreak, dünya çapında en fazla yasa dışı indirme sayısına sahip TV dizilerini yayınladı. Marvel'in WandaVision'ı bu listede ilk sırada yer aldı. Ocak 2021'de Disney Plus'ta yayınlanan şov, toplam dokuz bölüme sahip. Arkasından, bir başka Marvel yapımı olan Loki ve onun ardından Netflix'in The Witcher dizisi geliyor. The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye ve What If? sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer aldı. 2020'de zirve, The Mandalorian dizisine aitti.
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