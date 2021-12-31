Dünyanın İlk Akıllı Telefonu: 29 Yılı Geride Bırakan Simon ile Tanışın!

Bugünün bilgisayarı aratmayan akıllı telefonlarından tam 29 yıl önce ortaya çıkan Simon, Dünyanın ilk akıllı telefonu olarak biliniyor. Simon'ın ilginç hikayesi ve görüntüleri içeride sizleri bekliyor...

Oynat Dünyanın ilk akıllı telefonu Simon "Dünyanın ilk akıllı telefonu" olarak kabul edilen IBM Simon, işte böyle çalışıyordu

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