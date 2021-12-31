Dünyanın İlk Akıllı Telefonu: 29 Yılı Geride Bırakan Simon ile Tanışın!

2007 yılında, Steve Jobs'un ilk iPhone'u tanıtmasından bu yana, mobil iletişim teknolojileri ve dolayısıyla akıllı telefon kavramı büyük bir hızla gelişti. Ama bu demek değil ki, 2007 öncesinde de bu alanda atılmış büyük adımlar yoktu... Örneğin pek çok kişi tarafından ilk akıllı telefon olarak kabul edilen Simon, 29 yılı geride bırakan gerçek bir efsane.
IBM imzasını taşıyan Simon, ilk olarak 23 Kasım 1992'de COMDEX'te tanıtılmıştı. 16MHz işlemcisi, 1MB belleği ve 1MB depolama alanı ile dönemi için oldukça etkileyici görünen Simon'ı cebinize sığdırmanız pek mümkün değildi. İlginç bir diğer özelliği ise, PCMCIA hafıza kartı takılabiliyor olmasıydı. IBM, Simon'ı o dönemde "akıllı telefon" olarak tanımlamadı; zira henüz "akıllı cihaz" kavramı hayatımıza girmemişti bile. Bunun yerine Simon, çağrı cihazı, faks cihazı ve cep bilgisayarı şeklinde tarif edilmişti.
Simon, fiziksel klavye tuşlarına sahip değildi. Bunun yerine dokunmatik ekranına parmak ya da kalemle okunularak kullanılıyordu.
Telefonun tanıtım sonrasında piyasaya sürülmesi ise 2 yıl aldı. Simon'ın raflara çıkışı, ancak 1994 tarihinde gerçekleşti.
Simon'a dışarıdan sadece tek bir uygulama yükleyebiliyordunuz: PC ile Simon arasında mesajlaşmaya yarayan DispatchIt isimli uygulamanın PC istemcisinin fiyatı 3.000 dolardı. Ayrıca telefon başına da 300 dolar ödenmesi gerekiyordu.
Simon'ın elinden, faks alabilmek gibi bugünkü akıllı ceplerle yapamadığı bazı işler de geliyordu. Telefon, BellSouth Cellular tarafından, 2 senelik kontratla 900 dolara satılıyordu.
Simon'un kalemle kullanılabilen dokunmatik arayüzü, bir uygulama listesi de sunuyordu. Ancak yeterince iyi reklamı yapılmayan cihaz, ticari anlamda beklenen başarıyı yakalayamadı ve 6 ay içinde piyasadan geri çekildi. Sorun sadece tanıtımdan ibaret de değildi; Simon'un kısa pil ömrü ve kullanım açısında başka problemleri de vardı.
Her şeye rağmen, Simon'un bugünkü akıllı telefonlar için öncü oluşu ve ne kadar uzun bir yol kat ettiğimizi göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
29 yılını dolduran Simon'ın nasıl çalıştığını, yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz...
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