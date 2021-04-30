2021'de En Çok Oynanan Ücretsiz Online Oyunlar Açıklandı

Her ay açıkladığı satış raporlarıyla Türkiye oyun ve e-pin sektörünün durumunu gözler önüne seren Oyunfor, 2021'in ilk aylarında en çok oynanan 10 free-to-play online oyunu açıkladı. Listeye göre Garena Free Fire, ülkemizde son zamanların tüm kategorilerdeki en popüler oyunu olan PUBG Mobile'ı geride bırakarak 2021'in ilk aylarında en çok oynanan ücretsiz online oyunu oldu. 111dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından 30 Eylül 2017 yılında piyasaya sürülen Garena Free Fire, 2019 yılında dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olmuş, popülerliği nedeniyle Google Play tarafından ¨Çığır Açan Oyun¨ (Best Breakthrough Game) ödülüne layık görülmüştü. Her geçen yıl aktif kullanıcı sayısını ve hasılatını artırmayı başaran Garena Free Fire, bu başarısını ülkemizde de sürdürdü.
2021 yılında en çok oynanan free-to-play oyunlar:
1. Garena Free Fire
2. PUBG Mobile
3. Call of Duty: Mobile
4. Valorant
5. Call of Duty: Warzone
6. LifeAfter
7. Arena of Valor
8. Lords Mobile
9. Mobile Legends
10. League of Legends
En çok oynanan 10 free-to-play oyundan yedisini mobil, ikisini PC, birini konsol kategorisindeki oyunlar oluştururken, bu oyunlardan dördü MOBA, üçü battle royale, ikisi FPS ve biri survival türünde.
2021 yılında en çok oynanan ilk iki ücretsiz oyunun battle royale türündeki mobil oyunlar olmasına dikkat çeken Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu: ¨Garena Free Fire ve PUBG Mobile gibi battle royale türündeki mobil oyunlara olan bu ilgi, ülkemizdeki oyun severlerin oynama alışkanlıklarına dair önemli ipuçları veriyor. Yüksek kur farklarından dolayı konsol veya yüksek donanımlı PC edinmekte zorlanan oyunseverler, oyun ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok cep telefonlarını tercih etmeye başladı. Mobil platformda oynamayı tercih ettikleri oyunlar ise genelde anlık rekabetin yoğun şekilde yaşandığı battle royale ve MOBA türündeki oyunlar. Şu an için oyun sektörünün anahtar kelimelerinin ¨mobilite¨ ve ¨anlık rekabet¨ olduğunu söyleyebiliriz.
Battle royale, MOBA ve FPS gibi popüler türlerden farklı olarak ülkemizde en çok oynanan ücretsiz online oyunlar arasına girmeyi başarabilen tek oyun Çin merkezli oyun firması NetEase tarafından 2018 yılında Çin'de piyasaya sürülen, elde ettiği başarıdan sonra 2019 yılında İngilizce versiyonuyla global pazara açılan survival türündeki mobil oyun LifeAfter.
Activision'ın 10 Mart 2020'de Xbox One ve PS4 ile birlikte PC platformunda da piyasaya sürdüğü, geçtiğimiz günlerde üçüncü sezonu yayınlanan, battle royale türündeki Call of Duty: Warzone ise listede kendisine beşinci sırada yer buldu.
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