2021'in İlk Yarısında Türk Oyun Sektörü 236 Milyon Dolar Yatırım Aldı

StartupCentrum, 2021'in ilk yarıyılına dair Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlarla ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre 6 ay içerisinde Türkiye'deki girişimlere toplamda 704 milyon dolar yatırım yapıldı. En çok yatırım alan girişimler, oyun girişimleri oldu.