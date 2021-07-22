2021'in İlk Yarısında Türk Oyun Sektörü 236 Milyon Dolar Yatırım Aldı

StartupCentrum'un raporuna göre, 2021'in ilk yarısında Türkiye'de yapılan yatırımların büyük çoğunluğu oyun girişimlerine yapıldı. 2020'nin yaz aylarına kadar Türkiye girişim ekosisteminin en güçlü olduğu sektör finans olarak görülüyordu. 2021'in ilk yarısında oyun girişimlerine yapılan 236 milyon dolarlık yatırım ile oyun sektörü, Türkiye'deki en çok yatırım yapılan sektörlerden biri oldu.
Türk girişimcilerine yapılan yatırımlar 7 kat arttı
2021'in ilk yarısında 121 girişim, toplamda 124 kere yatırım aldı. Bu 124 yatırım turunun 68'inde yatırım miktarı açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de 2021 yılının ilk yarısında yapılan yatırımlar bir önceki yarıyıla göre 7 kat artarak 704 milyon dolara ulaştı. Bu yarıyıl yatırım alan girişimlerin ortalama yaşı ise 4,3.
En çok sayıda yatırımı oyun sektörü aldı
Rapora göre 2021'in ilk yarısında Türkiye'de en çok sayıda yatırım, oyun girişimlerine yapıldı. Bu yarıyıl 20 tane oyun girişimi yatırım aldı ve böylece oyun sektörü, finans sektörünün önüne geçerek zirveye yerleşti. Oyun sektörünün ardından en çok yatırım alan sektörler arasında sırasıyla finans, sağlık, CRM & satış ve veri & analitik sektörleri yer aldı.
Game Factory'nin desteğiyle yatırım alan oyun stüdyosu sayısı 9'a ulaştı
Oyun geliştiricilerine yönelik kuluçka merkezi olan Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, 2021'in ilk yarısında bünyelerinde bulunan 9 oyun stüdyosunun yatırım aldığını söyledi. Küçük, oyun sektörüne daha fazla sayıda insan ve stüdyo kazandırmak için kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.
"2021'in ilk yarısı, Game Factory ekipleri için de oldukça hareketli geçti. Game Factory'nin kuluçka merkezinde bulunan 9 oyun stüdyosu yatırım aldı ve 7 stüdyomuzun daha yatırım süreçleri devam ediyor. 2021'in ikinci yarısında daha çok ekibimizi yatırım seviyesine getirip bu keyifli maceralarına ortak olmaya devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl, Game Factory'nin kendisini de çok büyük maceralar bekliyor. Oyun sektörüne daha fazla insan ve stüdyo yetiştirmek her zaman en büyük hayalimiz oldu. Herkes için daha fazlasını yaparak hep birlikte daha da güçlenmeyi istiyoruz."
Toplam yatırımın %34'ünü oyun sektörü aldı
Bu yılın ilk çeyreğinde Getir, 428 milyon dolarlık yatırım alarak teslimat sektörünü yatırım miktarı bakımından tek başına ilk sıraya taşıdı. Teslimat sektörünün ardından, en çok yatırım alan sektörler arasında 236 milyon dolarla oyun sektörü yer aldı. Böylelikle bu yılın ilk yarısında yapılan toplam yatırımın %34'ü oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörünün ardından gelen finans sektörü ise yatırımların %1'ini aldı.
"Türk oyun sektörü, mobil alanda dünyanın en ilgi çeken pazarlarından biri"
Oyun geliştiricilerinin kuluçka merkezi Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, Türkiye'nin giderek artan teknik birikiminin ileri seviye oyunlar için kanalize edilmesi gerektiğini belirtti.
"Türk oyun sektörü, özellikle mobil alanda dünyanın en ilgi çeken konumlarından birisi haline geldi. Teknik birikim ve kültür olarak her geçen gün üstüne katarak ilerliyoruz. Bu bilgi birikimimizi ve genel kaynaklarımızı daha ileri seviye oyunlar için kanalize etmemiz gerektiğine ve edeceğimize inanıyorum. 2021'nin sadece ilk yarısında oyun sektörüne toplamda 236 milyon dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu yatırım miktarıyla beraber mevcut rüzgarın da kuvvetlenmesiyle önümüzdeki yıllarda oyun sektörünü en çok yatırım yapılan sektörler arasında her zaman ilk sırada görmemiz oldukça muhtemel.
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