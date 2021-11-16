2022 FIFA Dünya Kupası'na Aylar Var ama Dolandırıcılar İçin Başladı Bile!

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na daha bir yıldan uzun bir süre var, ancak bu süre, siber suçluların etkinliği çevreleyen heyecanı insanları dolandırmak için kullanmayacağı anlamına gelmiyor.
Kaspersky araştırmacıları tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın 15 Ağustos ve 15 Ekim tarihleri arasında, Dünya Kupası için mal veya hizmet tedariki sözleşmeleri konulu teklif vermeye yönelik dolandırıcılık davetlerini içeren 11.000 kimlik avı e-postası tespit edildi. Araştırmacılar, bunun sporla ilgili dolandırıcılık konusunda tipik olmayan yeni bir taktik olduğunu söylüyor.
Gönderilen başka e-postalar ise alıcının bir çekilişe katılmak için seçildiğini söylüyor. Her iki dolandırıcılık durumunda da, alıcılardan katılım için bir komisyon ödemeleri isteniyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi karşılığında hiçbir şey verilmiyor.
Diğer kimlik avı e-postalarından bazıları kötü amaçlı ekler içeriyor. Araştırmacılar ayrıca internetten indirilmiş kötü amaçlı dosyalar da buldular. Kaspersky, 2021 Dünya Kupası'nın adını taşıyan dosyaları içeren toplam 625 girişim tespit ettiğini söylüyor.
Bunların büyük çoğunluğu, kullanıcılardan kişisel bilgilerini paylaşmalarını isteyen Word belgelerini içeriyor. Diğer tehditler, oturum açma kimlik bilgilerini ve diğer verileri toplamak için tasarlanmış AdWare ve truva atlarını (trojan) içeriyor.
Kaspersky, kimlik avı dolandırıcılığına yakalanmamak için, özellikle alıcıları hızlı hareket etmeye zorlayan istenmeyen e-posta tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek olmadığını anlayabilirsiniz. Gariplikler içeren uzun e-posta adresleri, dil bilgisi ve yazım hataları gibi detaylar ise dikkat etmeniz gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Ayrıca, meşru şirketler sizinle hiçbir zaman birdenbire iletişime geçmez ve kredi kartı bilgileriniz veya Sosyal Güvenlik numaranız gibi kişisel bilgilerinizi açıklamanızı istemez.
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