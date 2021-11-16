2022 FIFA Dünya Kupası'na Aylar Var ama Dolandırıcılar İçin Başladı Bile!

2022 yılında Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası henüz çok uzakta ama dolandırıcılar için çoktan başladı bile!

  • Levent Öztürk
FIFA Dünya Kupası internette "başladı" bile!

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