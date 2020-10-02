2022 Honda Civic Sedan'ın patent görselleri sızdı! İşte ilk ipuçları

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden olan Honda'nın yeni nesil Honda Civic Sedan'in Avustralya'daki patent görselleri sızdı. Honda mühendisleri bambaşka bir Civic'le karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Casus kameralara yakalanan yeni Civic test edilirken görüntülendi.
İŞTE 2020 HONDA CİVİC SEDAN'IN BAZI ÖZELLİKLERİ
Motor1'in ve Civic XI haberine göre Sedan, eski modelin biraz daha geniş profilini kaybetmiş gibi görünüyor ve bagaj kapağı biraz daha büyük. Bu da mevcut Civic'e kıyasla daha fazla arka tavan boşluğu ve kargo kapasitesi olduğunu gösteriyor.
İki modelin arka farları ise birbirinden farklı. Hatchback modelde LED şeritle birbirine bağlı olan arka farlar, sedan modelde ayrık olarak tasarlanmış.
Bir sonraki Civic'in gerçek hayatta daha heyecan verici olacağından eminiz, ancak dış tasarım, Honda'nın şu anda sattığından çok daha az cüretkar göründüğü için daha güvenli görünüyor.
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