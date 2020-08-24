Tesla, Arabalarına Bir Sıra Dışı Özellik Daha Katmak İçin Kolları Sıvadı

Gelecekteki Tesla araçları hiçbir çocuğun yanlışlıkla sıcak araçlarda bırakılmamasını sağlayacak bir özellikle beraber gelebilir. Otomobil üreticisi, şu andaki kuralların izin verdiğinden çok daha yüksek güç seviyesi kullanacak olan bir kısa mesafe etkileşimli hareket algılama cihazını araçlarında kullanmak için FCC'ye izin başvurusunda bulundu. Firmanın başvurusuna göre cihaz, aracın içerisindeki hareketleri belirlemek ve araçta bulunan kişileri sınıflandırmak için milimetre dalga radar teknolojisini kullanıyor.
Firma, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin verilerine göre 2019 yılında 50'den fazla çocuğun sıcak araçların içerisinde bırakıldıkları için hayatlarını kaybettiklerini belirtti. Tesla, örtüler ve çocuk kemerleri gibi yumuşak malzemelerin içini "görebildiği" için bu teknolojinin benzer ölümleri engellemek adına daha etkili olabileceğini düşünüyor. Ayrıca ağırlık tabanlı algılayıcı sistemlerinin aksine soluma desenlerini belirleyebileceği için gerçek bir çocuk ve başka bir cisim arasındaki farkları da algılayarak yanlış alarmları engelleyebilecek.
Bu teknolojinin başka potansiyel kullanımları da bulunuyor. Örneğin bu teknoloji, vücut boyutunu değerlendirebilme yeteneği sayesinde kaza anında hava yastıklarının açılmasını optimize etmek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra koltukta gerçek bir kişi mi yoksa bir cisim mi olduğunu algılayabileceği için daha doğru emniyet kemeri hatırlatıcı uyarılarının verilmesini de sağlayabilir. Son olarak, bu teknoloji aracın iç kısmına odaklanacak olsa da, aracın yaklaşık iki metre dışına kadar da tarama yapması mümkün. Bu sayede de kırık camları ve araca girişleri belirleyebilen daha gelişmiş bir hırsızlık önleme sistemi için kullanılabilir.
FCC tarafından yayınlanan kamusal bildirime göre Tesla, bu başvuruyu 31 Temmuz tarihinde yaptı. Şimdi ise ajans, 21 Eylül 2020 tarihine kadar otomobil üreticisinin isteği hakkındaki yorumları topluyor.
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