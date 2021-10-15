2022 Yılında, Çok Daha Fazla Samsung Telefonda Exynos İmzası Görebiliriz!

Samsung'un 2022 yılında piyasaya çıkacak Exynos çip setlerine büyük inancı var gibi görünüyor. Bu nedenle şirketin, gelecek yıl Galaxy akıllı telefonlarda Exynos kullanma oranını iki veya üç katına çıkarmak için planları olduğu bildiriliyor.
2022 yılında Exynos'un en çok beklenen çözümünün Exynos 2200 olduğunu söyleyebiliriz. Bu çözümün, AMD grafiklerini kullanan ilk Exynos çip seti olması bekleniyor. Erken testlerde ve raporlarda performansı umut verici görünüyor ve elbette Samsung, Exynos 2200'ün Qualcomm'un kendi üst düzey çip seti olan Snapdragon 895'e karşı değerini kanıtlayacağını umuyor.
Daha da önemlisi, şirket 2022'de piyasaya sürülmesi planlanan çok daha fazla Galaxy akıllı telefonun Exynos SoC'lerini kullanmasını istiyor.
Şu anda tüm Galaxy akıllı telefonların yaklaşık yüzde 20'si Exynos çip setleriyle donatılmış durumda. Diğer yüzde 80'lik kısım ise Qualcomm ve Mediatek dahil olmak üzere diğer çip üreticileri tarafından destekleniyor. Samsung önümüzdeki yıl bu durumu değiştirmek istiyor ve yaklaşan Galaxy A53 ve Galaxy A73'ün yeni Exynos çip setlerine sahip olabileceğini şimdiden duyuldu.
ET News tarafından aktarılan yeni bir habere göre Samsung, bu iki ikonik orta sınıf serisinden bağımsız olarak, Galaxy akıllı telefonları arasında Exynos çip setlerinin kullanılma oranını yüzde 20'den yüzde 50 - 60'a çıkarmak istiyor.
Temel olarak bu, 2022'de piyasaya sürülmesi planlanan çok daha fazla Galaxy akıllı telefonun Exynos çip setleri tarafından desteklenebileceği anlamına geliyor. AMD artık çip geliştirmede bir Samsung ortağı olduğundan dolayı, bu geçiş müşterilerin lehine çok iyi sonuç verebilir. Öte yandan, yeni nesil Exynos çip setlerinin tam olarak nasıl performans göstereceğini bilmiyoruz, bu nedenle daha yüksek bir kullanım oranının uygun olup olmayacağını zaman gösterecek.
Ayrıca Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy akıllı telefon sevkiyatlarını yaklaşık 50-60 milyon adet artırmayı ve yaklaşık 320 milyon sevkiyata ulaşmayı hedeflediği de bildiriliyor. Küresel yarı iletken kıtlığı göz önüne alındığında bunun mümkün olup olmayacağını söylemek ise oldukça zor...
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