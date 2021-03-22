2025 yılına kadar öne çıkacak 19 meslek

Koronavirüs pandemisi ile birlikte dünya genelinde köklü bir değişim yaşandı. Bu değişim sürecinin odağında ise dijitalleşme yer aldı. Yeni meslekler ortaya çıkarken bazı sektörleri de derinden etkiledi. Peki koronavirüsle birlikte hangi meslekler ortaya çıktı? İşte yeni meslekler ve yaşanan değişim...
Koronavirüs Pandemisinde Yaşanan Dijital Süreç
Koronavirüs pandemisiyle birlikte zorunluluk haline gelen dijitalleşmeyle birlikte özellikle e-ticaret, internet ve dijitalleşme süreçlerinin temelini oluşturan meslekler öne çıktı. Uzaktan çalışma ve online eğitimler ile ilgili işler ve bu işlerin altyapısını sağlayan yazılım ve donanım uzmanlarına talepler arttı.
Ekonomist'in haberine göre, uzaktan çalışmaya başlayan binlerce kişinin verimliliklerini takip etmek önemli bir iş haline geldi. Eve kapanan insanların Netflix, Dijitürk, D-Smart, BlueTV gibi platformlara yönelmesiyle de içerik üreten senaryo yazarları ve görsel tasarım uzmanlıklarının yıldızı parladı.
Pandemi boyunca mağazalara, AVM'lere gitmektense online alışveriş yapmaya başlayan insanların etkisiyle e-ticarette yüzde 100'lere ulaşan artışlar oldu. Bu artış, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerini de pozitif etkiledi. Web geliştiricileri ve veri tabanı uzmanlıkları öne çıktı. Kategori yöneticileri, pazar araştırması analistleri ve tedarik zinciri yöneticilerinin yıldızı parladı. Dijital satış, pazarlama ve strateji uzmanları en çok aranan roller arasına girdi.
"Veri Analistleri Kıymetli Hale Geldi"
Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, "Her zamankinden çok daha verimli çalışılması gereken yeni bir döneme girdik. Bu nedenle ileri veri analitiği ve veri analistleri çok daha kıymetli hale geldi. Veriye dayalı karar alan liderler önem kazanıyor. Veri toplayan ve bu verileri analiz edecek uzmanlara olan ihtiyaç artıyor" diyor.
Temiz çevre ve doğaya olan ilgi arttı. Bununla birlikte kentsel tasarım gündeme geldi. Çevre mühendisliği ve şehir tasarımcıları, yükselen meslekler kategorisine girdi.
E-ticaret'te, kurye ve kargo dahil lojistik sektöründe, mobilya, elektronik gibi evle ilgili sektörlerde ve özellikle gıda sektöründe talep patlaması yaşandı. 2021 yılında da bu sektörlerde aynı seyrin sürmesi ve işe alımların artması bekleniyor.
2025'e Kadar Öne Çıkacak 19 Meslek
- Veri Analistleri ve Veri Bilimciler
- Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları
- Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanları
- Proses Otomasyon Uzmanları
- İş Geliştirme Uzmanları
- Dijital Dönüşüm Uzmanları
- Bilgi Güvenliği Analistleri
- Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri
- Nesnelerin İnterneti Uzmanları
- Proje Yöneticileri
- İşletme Hizmetleri ve Yönetim Yöneticileri
- Veritabanı ve Ağ Uzmanları
- Robotik Mühendisler
- Stratejik Danışmanlar
- Yönetim ve Organizasyon Analistleri
- Fintech Mühendisleri
- Mekanik ve Makine Tamircileri
- Organizasyonel Gelişim Uzmanları
- Risk Yönetim Uzmanları
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