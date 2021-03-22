2025 yılına kadar öne çıkacak 19 meslek

Koronavirüs pandemisi ile birlikte yeni meslekler de ortaya çıktı. Virüs takipçileri, Covid 19 hasta bakıcıları, ateş ölçerler bunlardan bazıları. Dijitalleşme ise yeni mesleklerin odağında yer alıyor. İşte 2025 yılına kadar öne çıkması beklenen 19 meslek