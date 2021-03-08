Bir İnsana İki Farklı Koronavirüs Varyantı Bulaşır mı; Bulaşırsa Ne Olur?

Koronavirüst'e yeni soru: Bir kişiye aynı anda iki farklı Koronavirüs varyantı bulaşırsa ne olur? Bu durum büyük bir tehlike yaratıyor mu? İlk sonuçlar açıklandı...

  • Savaş Öztürk
İki varyant birden bulaşırsa ne olur?

Brezilya'daki bilim adamları kısa süre önce, bir kişinin aynı anda iki farklı SARS-CoV-2 (COVID-19'e neden olan virüs) varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi. Ancak bu çifte bulaşma, hastalığın ağırlığı konusunda bir etkiye sahip gibi görünmüyor, zira hastalar, hastaneye kaldırılmaya gerek kalmadan iyileşti.

Bu, SARS-CoV-2 ile kaydedilen az sayıda vakadan biri olmasına ve çalışma henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış olmasına rağmen, bilim insanları influenza gibi diğer solunum virüsleri ile ilgili de birden fazla varyantın bulaştığı durumlar gözlemledi. Bu tespit, virüslerin enfekte bir kişide nasıl etkileşime girebileceği ve yeni varyantlar oluşturmak için ne anlama gelebileceği hakkında soruları gündeme getirdi.

Virüsler evrimin ustalarıdır, sürekli olarak mutasyona uğrar ve her replikasyon döngüsünde yeni varyantlar ortaya çıkar. Bağışıklık tepkimiz gibi seçici baskılar da bu adaptasyonları yönlendirir. Bu mutasyonların çoğunun virüs üzerinde önemli bir etkisi olmuyor, ancak virüse (örneğin bağışıklık sistemini atlatma veya daha hızlı çoğaltma yeteneğini artırarak) bir avantaj sağlayanlar endişe kaynağı ve yakından izlenmeleri gerekiyor.

Diğer RNA virüsleri ile karşılaştırıldığında koronavirüsler daha düşük mutasyon oranlarına sahipler çünkü replikasyon sırasında meydana gelen bazı hataları düzeltebilecek bir düzeltme okuma mekanizmasına sahipler.

Kısacası, şimdiye kadar elde edilen kanıtlar, birden fazla varyantın bulaşmasının hastalığın ağırlığını artırma gibi bir durum ortaya çıkarmadığını gösteriyor.

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