Bir İnsana İki Farklı Koronavirüs Varyantı Bulaşır mı; Bulaşırsa Ne Olur?

Koronavirüst'e yeni soru: Bir kişiye aynı anda iki farklı Koronavirüs varyantı bulaşırsa ne olur? Bu durum büyük bir tehlike yaratıyor mu? İlk sonuçlar açıklandı...