Koronavirüs'ün kaynağı bulundu mu? WHO ekibinin üyesinden yeni iddia

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana salgının ilk nereden yayıldığı sorusu en çok merak edilenler arasında. İlk olarak Çin Wuhan'daki hayvan pazarından yayıldığı söylenen salgınla ilgili yeni bir iddia var:

Koronavirüs'ün kaynağı bulundu mu? WHO ekibinin üyesinden yeni iddia

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