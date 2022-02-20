23 Yaşındaki Mimar, 2 Yılda Batmobile'ını Üretti! İşte Satış Fiyatı

23 yaşındaki Mimar Nguyen Dac Chung Batmobile'dan ilham alarak, tasarımcılar, mekanikçiler ve mühendislerden oluşan bir ekiple birlikte iki yıl bu proje üzerinde çalıştı. Nguyen, Batmobile'in 35.000$'a satıldığını ve üretiminin 27.000$'a mal olduğunu ifade etti.
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Batmobile Özellikleri
- Malezya gazetesi Malay Mail'e göre Nguyen, 2019'da gazla çalışan bir Batmobile inşa etti ve o dönem 21.700 dolardan fazla harcamıştı. Gazeteye göre, ilk tasarımının yola hazır hale gelmesi 10 ay sürdü.
- Elektrikli versiyon ise saatte 104 kilometreye varan hızlara ulaşıyor ve 600 kilogram ağırlığında. Araba şu anda Ho Chi Minh City'deki Van Daryl Gallery'de sergileniyor. Nguyen, "Otoyol hızlarına sahip, tamamen operasyonel, taktik bir araç" diyor.
- Otomobil ABS plastik, çelik ve karbon fiber gibi malzemelerden yapılmış. Nguyen, dış kısmı oluşturan zırh panelleri ile otomobilin parçalarını oluşturmak için 3D baskı teknolojisini kullandı.
- Batmobile'in şahin kanatlı kapıları uzaktan kumanda ile çalıştırılıyor. Bu otomatik şahin kanatlı kapılar bir hidrolik sistem kullanıyor.
- Araç sürücüye çevrenin 360 derecelik bir görünümünü sunmak için dört kamerayla donatılmış.
- Nguyen şu ana kadar dokuz kopya yapmış ve 7'si satılmış. Araçların Eylül ayında alıcılara gönderilmesi planlanıyor.
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