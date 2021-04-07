25 Yıldır Değişmeyen Web Sitesi, Her Şeye Rağmen Yaşamaya Devam Ediyor

Yeni Space Jam filmi Space Jam: Yeni Efsane adıyla yakında beyaz perdeye taşınıyor. Ama ilk Space Jam filminin 1996 yılından kalan ve 25 yıldır değişmeyen web sitesinin bir yere gitmeye hiç niyeti yok; internette yaşamaya devam ediyor...

  • Ercan Uğurlu
Rahatlayın: Eski Space Jam'in Bir Yere Gittiği Yok

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