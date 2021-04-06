Aynı Anda Havalanan ve Ortak Kontrol Edilen En Fazla Dron Rekoru Kırıldı

Dron şovları, insanların dikkatini çekmek isteyen şirketler için hızla tercih edilen bir araç haline geliyor. Genesis, bu alandaki en başarılı firmalardan biri ve bunu çok iyi biliyor. Hyundai'ye ait otomobil markası, Çin'e girişini en çok dron Guinness Dünya Rekorunu kırarak kutladı. 29 Mart'ta Şangay'da aynı anda havalanan 3.281 dron firmanın logosunu gökyüzüne çizdi.
Bu, önceki rekor sahibi Shenzhen Damoda Akıllı Kontrol Teknolojisine göre önemli bir gelişme. 2020 Eylül ayında şirket bu rekoru 3.051 dron ile kırmıştı.
Rekorun kırıldığı muhteşem gösteriyi aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz:
GENESIS BRAND NIGHT | GENESISOver 3,000 drones unite to create our distinct emblem, proving that we dare to do things differently. Watch as Genesis China inspires new possibilities. 3,000??? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ??. ? ??? ??? ?? ???? ?????. #GENESIS #???? #GenesisChina #?????? #GenesisBrandNight #??????????
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