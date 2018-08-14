256 GB'lık Canvas React microSD Geldi!

Kingston Digital, Canvas React microSD kart serisine 256 GB kapasiteli bir model ekledi.

256 GB'lık Canvas React microSD geldi!

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