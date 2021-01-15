28.000 Plastik Oyuncak Ördek, Okyanus ve Denizleri Böyle İstila Etti

1992'de bir kaza sonucu okyanusa dökülen 28.000 plastik oyuncak ördekle başlayan bir araştırma, 15 yıl sonra şaşırtıcı bir biçimde sona erdi.