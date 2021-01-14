2021'de COVID-19 Biter mi? Bunu Sağlayacak Toplum Bağışıklığı Nedir?

COVID-19 aşılamalarının başlamasıyla birlikte, bir kez daha "toplum bağışıklığı" tartışmaları başladı. Peki ama toplum bağışıklığı nedir? 2021 yılında toplum bağışıklığı sağlanarak Koronavirüs'ün sonunu getirebilecek miyiz?