28 Yıl Önce Geliştirildi; Piyasaya Çıkma Şansını Yakalayamadı: İşte WorkBoy

Nintendo'nun oyun dünyasının kilometre taşlarından olan oyun konsolu GameBoy, bugün bile halen pek çok oyun sever tarafından severek kullanılıyor. Özellikle 90'lı yıllarda oldukça popüler olan GameBoy, bir eğlence cihazıydı fakat Nintendo bu cihazı piyasaya sürerken farklı bir alternatifi daha göz önünde bulundurmuş.
GameBoy'un tanıtılmasının üzerinden geçen yılların ardından, bu cihaza ilişkin tanıtımı yapılmamış bir başka cihazın daha varlığı gün ışığına çıktı. WorkBoy adı verilen bir klavye aparatı, GameBoy'u bir PDA'ya, yani bir cep bilgisayarına dönüştürmek amacıyla tasarlanmış.
Yukarıdaki videoda da göründüğü gibi WorkBoy aslında 1992 yılında hazırlanmış. Fakat sonradan Nintendo karar değiştirmiş olacak ki, bu cihaz 28 yıl önce tavan arasına kaldırılmış. Cihaz o dönem piyasaya çıksaydı, GameBoy bugüne dek nasıl şekillenirdi, şu an kestirmesi zor.
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