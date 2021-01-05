28 Yıl Önce Geliştirildi; Piyasaya Çıkma Şansını Yakalayamadı: İşte WorkBoy

Bundan tam 28 yıl önce geliştirilen ancak hiçbir zaman piyasaya sürülme şansını yakalayamayan WorkBoy ile tanışmaya hazır mısınız?

  • Ercan Uğurlu
GameBoy Klavye 28 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!

Nintendo'nun oyun dünyasının kilometre taşlarından olan oyun konsolu GameBoy, bugün bile halen pek çok oyun sever tarafından severek kullanılıyor. Özellikle 90'lı yıllarda oldukça popüler olan GameBoy, bir eğlence cihazıydı fakat Nintendo bu cihazı piyasaya sürerken farklı bir alternatifi daha göz önünde bulundurmuş.

GameBoy'un tanıtılmasının üzerinden geçen yılların ardından, bu cihaza ilişkin tanıtımı yapılmamış bir başka cihazın daha varlığı gün ışığına çıktı. WorkBoy adı verilen bir klavye aparatı, GameBoy'u bir PDA'ya, yani bir cep bilgisayarına dönüştürmek amacıyla tasarlanmış.

WorkBoy: Lost Game Boy Add-on FOUND After 28 Years - Game History SecretsWorkBoy: Lost Game Boy Add-on FOUND After 28 Years - Game History Secrets
SUBSCRIBE for more failed, cancelled & beta games > Failed Nintendo Pitches > Rare Nintendo Consoles > Today on Game History Secrets, Liam talks about his journey to find the lost Nintendo Game Boy add-on, the WorkBoy. This peripheral has been lost for 28 years, but through determination and some amazing luck, the WorkBoy lives again for us all to see. Liam Robertson is a video game researcher and archiver. In his spare time, Liam creates videos and articles for various outlets, and will also be contributing to the Did You Know Gaming channel. Follow DYKG on: Twitter: Instagram: Facebook: Website: Special Thanks to ConsoleVariations for donating the Game Boy used in this video: Mystery music via Wee Free Music: Some footage via #WorkBoy #GameBoy #Nintendo

Yukarıdaki videoda da göründüğü gibi WorkBoy aslında 1992 yılında hazırlanmış. Fakat sonradan Nintendo karar değiştirmiş olacak ki, bu cihaz 28 yıl önce tavan arasına kaldırılmış. Cihaz o dönem piyasaya çıksaydı, GameBoy bugüne dek nasıl şekillenirdi, şu an kestirmesi zor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
7 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
6 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Günün En çok Okunanları
1.000 Yıl Önceye Ait Çin Parası, İngiltere Topraklarında Ortaya Çıktı
28 Yıl Önce Geliştirildi; Piyasaya Çıkma Şansını Yakalayamadı: İşte WorkBoy
Bugüne dek Karşımıza Çıkan, En Şaşırtıcı 6 Katlanabilir Telefon Konsepti
Windows'un Özel Bir Sürümü Olacakken İptal Edilen Polaris, İnternete Sızdı
Bu Yıl Esnek Çalışma Modeli Yeni Standart Haline Gelecek

 

 