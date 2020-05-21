2K, Mafia Trilogy'i Duyurdu! İşte Yeni Oyunlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2K ve Hangar 13 tarafından yapılan üç Mafia oyununun Definitive Edition versiyonlarıyla, Amerika'nın üç farklı bölgesindeki organize suç döneminin gangster hayatını yaşayın.