34 Çekirdrekli Threadripper'in Fiyatı Sızdı
AMD'nin 32 çekirdekli canavar işlemcisi Threadripper 2990X'in fiyatı ortaya çıktı!
Görünüşe bakılırsa Alman bir online mağaza olan Cyperport, AMD'nin 32 çekidekli Threadripper 2990X işlemcisinin fiyatını kazara sızdırdı. Şu an silinmiş olan sayfada işlemci için 1,509€ (yaklaşık 1,700$) fiyat biçilmişti. Eğer bu fiyat doğruysa AMD yine Intel'in rakip işlemcilerine karşı bir fiyat kırmış gibi görünüyor.
Bir işlemci için çok yüksek bir miktar olsa da, AMD'nin geçen yıla ait en pahalı işlemcisi olan Ryzen Threadripper 1950X'ten sadece yaklaşık 700$ daha pahalı. 1950X, 16 çekirdek ve 32 thread ile birlikte gelmişti, yeni 2990X ise 32 çekirdek be 64 thread ile geliyor. Eğer aradaki güç farkını göz önünde bulunduracak olursak, fiyat farkı çok da büyük görünmeyecektir.
Eğer AMD Threadripper 2990X gerçekten 1,700$ fiyat ile piyasaya sürülürse, bu Intel'in rakip işlemcisini gerçekten zor durumda bırakacaktır. ŞU an piyasada olan 18 çekirdekli Intel i9-7980XE'nin fiyatı 1,999$. Intel ayrıca bu yıl 28 çekirdekli yeni bir işlemci daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu işlemci daha yüksek saat hızlı sayesinde 2990X'ten daha güçlü olabilir, ancak fiyatı da bir o kadar fazla olacaktır.
AMD ve Intel'in arasındaki çekişmeli rekabet, AMD'nin nispeten daha hesaplı işlemciler piyasaya sürmesi ile sonuçlarınıyor. AMD'nin yakın zamanda resmi bir açıklama ile 2990X'in fiyatını açıklaması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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