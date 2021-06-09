40 Yaş Üstü Ne Zaman Aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılamayla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 45 yaş üstü vatandaşların yarın itibarı ile aşılanmaya başlanacağını duyuran Koca, 40 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşılanacak sorusuna da cevap verdi. Buna göre 40 yaş üstü vatandaşlar için COVID-19 aşı uygulaması, Pazartesi günü itibarı ile başlayacak.
Öte yandan Koca, 3. doz aşılarla ilgili de bir açıklama yaptı. 3. doz konusunda bilimsel çalışmaların sürdüğünü söyleyen bakanın açıklaması şu şekilde: "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir."
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