Btcoin İçin Tarihi Gün: Bitcoin Artık Yasal Bir Para Birimi!

Geçtiğimiz gün buradaki haberimizde sizlerle paylaştığımız gibi El Salvador, bir süredir Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmek üzere çalışmalar yapıyordu. Ve şimdi beklenen oldu, El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Kongre bu kararı, yasama meclisinde yapılan oylamada 84 oyun 62'sinin evet yönünde kullanılması sonrasında resmileştirdi. Oylamadan kısa bir süre sonra Bitcoin'ün değeri yüzde 5 artış gösterdi ve 34.239,17 dolara kadar yükseldi.
Bugün erken saatlerde, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele yasayı oylanması için ülkenin kongresine göndermişti. Yasada, "bu yasanın amacı, Bitcoin'i serbest bırakmak, herhangi bir işlemde sınırsız olarak kullanılmasını sağlamaktır" deniliyor.
Bu gelişme ile birlikte, El Salvador'daki ürün fiyatlarının artık Bitcoin olarak gösterilmesinin de önü açılmış oluyor. Ayrıca vergiler Bitcoin ile ödenebilecek.
Bitcoin, pek çok piyasa uzmanı tarafından resmi para birimi olmaya uygun görülmüyor. Bunun nedeni ise açık: "Vahşi" fiyat dalgalanmaları. Bu yüzden El Salvador'da alınan bu kararı kumar olarak niteleyenlerin sayısı oldukça fazla. Ama şöyle de bir gerçek var: El Salvador'un yaklaşık yüzde 70'inin geleneksel finansal hizmetlere erişimi yok. Kripto para biriminin kullanılması, finansal katılımı artırmanın bir yolu olarak görülüyor.
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