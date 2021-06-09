Btcoin İçin Tarihi Gün: Bitcoin Artık Yasal Bir Para Birimi!

Beklenen gerçek oldu ve ilk kez bir ülke, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul ettiğini duyurdu. Artık ürün fiyatları Bitcoin olarak ilan edilebilecek; vergiler Bitcoin ile ödenebilecek!