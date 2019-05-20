4K ve 8K'yı Karşılaştırdık
4K ve 8K'yı tüm artı ve eksileriyle karşılaştırdık. Gerçekten 8K'ya şu an için para dökmenin bir anlamı var mı?
Uzun süredir biriktirdiğiniz parayla yeni bir televizyon satın alıp, hemen sonrasında yeni nesil televizyonların duyurulduğunu duymak, haliyle pek sevindirici olmayabiliyor. Bu durumun 4K ve 8K TV'ler için geçerli olduğunu görüyoruz. Peki ikisi arasındaki fark ne kadar önemli?
4K ve 8K televizyonlar arasındaki görüntü farkını yakından görebilmek için Samsung'un geçen seneki Q9F 4K QLED TV'si ve yeni Q900R 8K QLED TV ile küçük bir test gerçekleştirdik.
Başından söyleyelim, Japonya'da yaşamıyorsanız, doğal 8K içerikle muhtemelen yakın bir gelecekte karşılaşmayacaksınız. YouTube üzerinde bazı 8K videolar bulunsa da, YouTube'un TV uygulaması şu an 4K'nın üzerine çıkmıyor ve muhtemelen 8K iyice yaygınlaşmadan bu destek gelmeyecek.
Bununla birlikte Samsung Q900R 8K QLED TV ile geçirdiğimiz süre, doğal 8K içeriğin yokluğunun çok da önemli olmadığını gösterdi. Daha düşük çözünürlüğü 8K'ya genişleten upscaling teknolojisi, 8K döneminin belirleyicisi olacak gibi görünüyor. Bugün Hollywood'un en pahalı yapımlarının bile 2K çözünürlükte tamamlandığını düşünürsek, doğal 8K'nın yakında gelmesini beklemek, gerçekçi olmayacaktır.
Bunun yerine TV üreticilerinin mevcut içeriği 8K ekranda nasıl daha iyi gösterebileceklerine odaklanmaları gerekiyor ve Samsung da tam olarak bunu yapıyor. Samsung'un televizyonu, yapay zeka destekli Quantum Processor sayesinde 4K içeriği (hatta 1080p'yi) büyüterek, adeta görünmeyen detayları görüntüye ekliyor.
Aquaman'ı seyrederken Jason Momoa'nın yüzündeki ve sakalındaki ek detaylar, sakalların ve gözeneklerin 8K'da daha kolay görünmesi bizi çok şaşırttı. Aynı şekilde Pacific Rim: Uprising'de de su, ateş ve dumanın daha detaylı göründüğünü tespit ettik.
4K ve 8K televizyonların arasında gözlenen farkın çok büyük olduğunu söyleyemeyiz, ancak dikkatle baktığınızda farkı görebiliyorsunuz.
SD İçeriği İyileştirmek Zor
Buna karşın özellikle televizyon yayınlarının halen çok gerilerde olduğunu, 480p ve 1080p arasında çözünürlükte yayınlandığını unutmamak gerekiyor. Düşük kalitedeki görüntünün upscale ile iyileşmediğini açıkça gördük. Yine de Q900R 8K TV'nin yapay zeka destekli işlemcisi, düşük çözünürlüklü görüntü üzerinde bazı geliştirmeler yapıyor ve özellikle metinlerin daha okunur hale geldiği gözleniyor.
Alacaksanız Bugün İçin Alın
"Geleceği garantiye almak" veya "gelecek uyumluluğu" yeni televizyon teknolojileri denildiğinde sıkça duyulan cümlelerden. Bu sözcükleri özellikle 8K için duymanız mümkün. Ancak TV teknolojisinin yakın gelecekte hangi tarafa yönleneceğini tahmin etmek kolay bir iş değil.
Örneğin 4K TV'leri ilk satın alanların da "geleceği garantiye aldığı" düşünülüyordu ancak ilk nesil 4K TV sahiplerinin çoğu, HDR10 ve Dolby Vision entegrasyonunun çıkmak üzere olduğunu bilmiyordu. Böylece erken davrananlar, bu yeteneklerden mahrum kaldılar.
Samsung'un Q900R 8K QLED TV'si şimdiye kadar baktığımız en iyi TV'lerden biri, ancak geçen senenin Q9F 4K QLED TV'si de yan yana bakıldığında hiç de fena değil. 8K Full UHD'ye geçecekseniz, bizim önerimiz bunu upscaling işlevleri için yapmanız ve "8K içeriğinin yakında sunulacağını" umarak 8K TV almamanız.
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