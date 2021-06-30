5.000 Yıllık İskelette, En Eski "Kara Ölüm" Virüsü Bulundu

5.000 yıllık bir insan kalıntısında bulunan bakteri, Dünya'nın en eski Kara Ölüm virüsü olarak tarihe geçti ve bugüne dek bildiklerimizi tamamen değiştirdi.