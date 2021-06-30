5.000 Yıllık İskelette, En Eski "Kara Ölüm" Virüsü Bulundu

Kara Ölüm olarak adlandırılan vebaya neden olan bakteri Yersinia pestis'in en eski hali, 5.000 yıl önce ölmüş olan bir avcı-toplayıcı kalıntısında keşfedildi. Cell Reports dergisinde yayınlanan bu yeni keşif, Yersinia pestis'in tarihini 1.000 yıl geri atmış oluyor. Bilim insanları bakterinin muhtemelen yaklaşık 7.000 yıl önce, ortaya çıkan bir soyun parçası olduğunu öne sürüyor.
Çalışmanın baş yazarı, Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nden aDNA Laboratuvarı başkanı Ben Krause-Kyora, "şaşırtıcı olan, Y.pestis'in ilk keşfini önerdiğinden 2000 yıl daha geriye götürmüş olmamız. Bakterilerin kökenine gerçekten çok yakınız gibi görünüyor" diyor.
Bakteriler, Litvanya'daki Rinnukalns bölgesinde 5.000 yıldan fazla bir süre önce gömülmüş "RV 2039" kod isimli bir erkek iskelet kalıntısında keşfedildi. Bu kemikler ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında keşfedildiğinde yanında başka bir iskelet daha vardı. Ancak kimse kalıntıların bir yüzyıldan uzun süredir nerede olduğu bilmiyordu. 2011 yılında Alman antropolog Rudolph Virchow'un koleksiyonunda yeniden ortaya çıktılar. Bu yeniden keşif, araştırmacıları kazı alanına geri dönmeye teşvik etti ve burada iki iskelet daha ortaya çıkardılar.
Almanya'daki Kiel Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırmada bir dizi bakteriyel ve viral patojeni kontrol etmek için dört avcı-toplayıcının hepsinin dişlerinden ve kemiklerinden alınan örnekler incelendi. RV 2039'da Y.pestis kalıntılarının bulunması oldukça şaşırtıcı oldu. Bakterilerin DNA dizilenmesi sonucunda Y.pestis'in yaklaşık 7.000 yıl önce ortaya çıkan bir soyun parçası olduğu ortaya çıktı.
Bakterilerin genetik analizi, daha sonra hastalığın orta çağda hızla yayılmasını sağlayan pire bazlı bulaşmaya izin veren bir genin henüz evrimleşmediğini gösteriyor. Bu nedenle, bu adamın hastalığın tek kurbanı olduğu düşünülüyor. Hastalığı bir kemirgen tarafından ısırıldıktan sonra kapmış olmalı. Bu ısırık, muhtemelen başka kimseye bulaşmayan, yavaş ve nihayetinde ölümcül bir enfeksiyona neden olmuş gibi görünüyor.
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