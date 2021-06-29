Çin'in Mars'taki Aracı Zhurong, Mars'tan Gelen Sesleri Dünya'ya Gönderdi!

Çin'in Tianwen-1 görevinin bir parçası olan Zhurong yüzey araştırma aracı, 14 Mayıs'ta Mars'a inmişti. 240 kilogramlık bu araç, 21 Mayıs'tan beri Mars yüzeyinde dolaşıyor ve Utopia Planitia bölgesini keşfediyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), bu görevin güncellemelerini düzenli olarak yayınlıyordu, ancak dün Mars'tan gelen seslerle birlikte bir video da yayınladı.
Görüntüler, uzay aracının süpersonik bir paraşüt yardımıyla Mars atmosferine girişiyle başlıyor. Ardından, ayrılma ve son olarak motorlu iniş geliyor. Videonun sonraki bölümünde, Zhurong yüzey araştırma aracının iniş aracından çıkışı görünüyor. Bu sırada, Zhurong'un tekerlekleri ile Mars yüzeyi arasındaki sürtünmeden gelen sesi duyabiliyoruz.
Videonun tamamını aşağında izleyebilirsiniz:
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