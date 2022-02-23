5.300 Yıllık Kafatası, İnsanlık Tarihindeki Bir İlki Ortaya Çıkarttı!

5.300 yıllık bir kafatası, insanlık tarihindeki önemli bir ilk hakkında bize çok net ipuçları veriyor!

23 Şubat 2022 13:37

Levent Öztürk