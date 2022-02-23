5.300 Yıllık Kafatası, İnsanlık Tarihindeki Bir İlki Ortaya Çıkarttı!

Temporal kemiklerde burr-hole delikleri olan eski bir kafatası, insanlar tarafından bilinen en eski kulak ameliyatı kaydını gösteriyor gibi görünüyor. Keşfi yapan araştırmacılar, kadın olduğu düşünülen kalıntıların "insanlık tarihinde bilinen ilk radikal mastoidektomiyi" gösterdiğine inanıyor.
Bir kulak enfeksiyonu ardından mastoid kemiği iltihaplanması ve enfeksiyonu gerçekleşebilir ve tıbbın gelişmesinden önce, genellikle ölümle sonuçlanırdı. Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni bir makalenin yazarları, böyle bir hastalığın üstesinden gelmek için cerrahi müdahalenin kanıtlarının yanı sıra tarih öncesi kadının prosedürden kurtulduğunu gösteren kemik rejenerasyonu kanıtı olan eski bir kafatasını anlatıyor.
Merak uyandıran iskelet kalıntıları, İspanya'nın Burgos kentinde, yaklaşık 100 cesedi barındıran ve MÖ 4. bin yılda inşa edilmiş bir mezar odasından ortaya çıkarıldı. The History Blog'un belirttiği üzere bu bulgular, kafatasını yaklaşık 5.300 yaşında olduğunu gösteriyor.
Kafatası kırık, ancak nörokranyum sağlam halde bulundu. Ayrıca, kadın sahibinin ölüm anında ileri yaşta olduğunu gösterecek kadar eksik diş ve tiroid kıkırdak ossifikasyonu gösterdi. Bilgisayarlı tomografi taramaları, her iki kulak kanalının da, insan kafatasına bir delik açıldığı veya kazındığı eski bir cerrahi teknik olan trepanasyon nedeniyle cerrahi olarak değiştirildiğini ortaya çıkardı.
Çalışma yazarları, "Kesik izlerine rağmen, kemik dokusunu çıkarmak için kullanılan aletin türünü, büyük olasılıkla dairesel hareketlerle keskin bir alet olduğu sonucuna varmak zor" dedi ve ekledi: "Birkaç çalışma, ateşle ısıtılan taş aletlerin yaraları dağlamak ve trepanasyon yapmak için kullanıldığını gösteriyor."
Eski kafataslarının paleopatolojik analizlerinde mastoidit izlerine sahip kalıntılar bulunmuş olsa da, yazarların söylediğine göre bu, trepanasyon belirtileri olan ilk bulgu.
Yazarlar, "Bu araştırmada öne sürülen hipotez, kafatasının ait olduğu kişinin muhtemelen her iki kulağa da cerrahi olarak müdahale edilmiş olmasıdır" diyor ve ekliyor: "İki temporal kemiğin yeniden şekillenmesindeki farklılıklara dayanarak, bu tarih öncesi kadının hayatta kaldığı müdahale gerektirecek kadar endişe verici bir kulak patolojisi nedeniyle prosedürün ilk olarak sağ kulakta yapıldığı anlaşılıyor."
Umutsuz bir tarih öncesi insan için acı verici bir prosedür olduğundan eminiz. Ancak bu yeni buluş, bu tür bir ameliyatın en eski kanıtını sunması ve muhtemelen insanlık tarihindeki ilki temsil etmesi açısından önemli olduğu da kesin.
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