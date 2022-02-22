Linux, Hataların Düzeltilmesi Konusunda Windows ve macOS'a Fark Attı!

Google'ın Project Zero'su tarafından yapılan yeni araştırmaya göre Linux, bir platform olarak Microsoft Windows ve Apple macOS'tan çok daha güvenli. Linux'un daha yüksek derecelendirmeye sahip olmasının sebebi ise daha sağlam bir yapıya sahip olması değil. Bunun nedeni, platform ile ilgilenen geliştiricilerin güvenlik kusurlarını düzeltmek için çok sıkı bir şekilde çalışması.
Son dönemde Linux'ta, pek çok güvenlik açığı keşfediliyor. Ancak bu durum, milyonlarca sunucuya ve ev bilgisayarına güç sağlayan platformun günlük kullanım için güvenli olmadığı anlamına gelmiyor. Google'ın Project Zero'su, kısa bir süre önce Linux geliştiricilerinin güvenlik hatalarını düzeltme konusunda herkesten daha hızlı bir iş çıkardığını gösteren bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Şaşırtıcı bir şekilde, Linux'un devamı için çalışan geliştiriciler, Google'ın kendi şirket içi ekibinden bile daha hızlı görünüyor.
Project Zero'daki araştırma ekibi, Ocak 2019 ile Aralık 2021 arasında rapor edilmiş olan ve onarılan hataları inceledi. Açık kaynaklı programcıların Linux üzerindeki sorunları ortalama olarak yalnızca 25 günde onardığını keşfettiler. Ayrıca, Linux'un geliştiricileri, güvenlik açıklarını düzeltmek için geçen günleri istikrarlı bir şekilde azaltıyor. 2019 yılındaki hatalar geliştiriciler tarafından bir ay içinde düzeltilmişti. Şimdi ise genellikle iki hafta içinde düzeltiliyor.
Apple'ın macOS sorunlarını çözmesi yaklaşık 69 gün sürerken, Google 44 gün harcıyor. Windows şu anda ev ve ofis kullanımı için en popüler işletim sistemi olsa da, Microsoft'un güvenlik açıklarını düzeltmek için ortalama olarak üç aydan biraz daha az bir süreye ihtiyacı olduğunu belirtmekte fayda var.
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