5 Yıl Önce Yaşanan iPhone Kilidi Kavgası, Bu Açıklamayla Yine "Hortladı"

Apple'ın yıllar önce FBI ile karşı karşıya geldiği güvenlik kilidi tartışmaları yeniden gündeme gelmiş durumda. Avustralyalı bir siber güvenlik şirketi, FBI'ın 2015 yılında Apple'ın iPhone güvenlik kilidini kırmayı başardığını iddia ediyor.
San Bernardino davası olarak da bilinen ve 2015 yılında Apple ile FBI'yı mahkeme salonlarında karşı karşıya getiren güvenlik krizi, bir iPhone 5C içindeki verilerin FBI tarafından erişilmek istenmesi ile başlamıştı. Apple bunu reddederken, FBI konuda diretmişti, ancak sonunda mahkeme de Apple'ı haklı bulmuştu. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra konuyla ilgili daha fazla bilgi çıkmış durumda.
İddiaya göre FBI, Apple'dan bu konuda red cevabı aldıktan sonra Azimuth Security isimli Sidney merkezli bir bilgi güvenliği şirketini buldu ve şirkete 1.3 milyon dolar harcayan FBI, böylece iPhone'un güvenlik kilidini kırdırtmayı başarmış. Bunun nasıl yapıldığı ve FBI'ın benzer uygulamayı tüm iPhone'lar için yapıp yapamayacağı ise bilinmiyor.
Konu ABD gündemine bomba gibi düşmüş durumda. Şimdilik Apple, Azimuth ve FBI tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, mahkeme koridorları önümüzdeki haftalarda taraflar için yeniden arşınlanabilir.
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