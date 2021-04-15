5 Yıl Önce Yaşanan iPhone Kilidi Kavgası, Bu Açıklamayla Yine "Hortladı"

5 yıl önce Apple ve ABD hükümetini karşı karşıya getiren iPhone kilidi kavgası, Avustralya merkezli bir şirketin "kilidi biz kırdık" açıklaması ile birlikte yeniden alevlendi.