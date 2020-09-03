50 yıl sonra ilk kez görüldü! Yeni Gine Şarkıcı Köpeği'ne vahşi doğada rastlandı!

Endonezya'nın Papua kentinin ücra dağlık bölgelerinde görüntülenen Yeni Gine Şarkıcı Köpeği, 2020 yılının en güzel haberlerinden biri olabilir. Neslinin tükendiği düşünülen Yeni Gine Şarkıcı Köpeği adını benzersiz sesinden alıyor.
Benzersiz Sesi İle Biliniyor
Bu köpek türünün sesi ilk olarak keskin bir yükseliş gösteriyor. Çok yüksek frekanslara ulaşan sesi benzersiz ve melodik bir ulumaya dönüşüyor. Bu nedenle son derece nadir bir köpek türü.
Koruma Altındalar
Bu köpeklerin sadece yaklaşık 200'ü şu an dünyanın dört bir yanındaki koruma merkezlerinde ya da hayvanat bahçelerinde yaşıyor. Bu koruma altındaki köpeklerin hepsi, 1970'lerde yakalanan vahşi köpeklerin torunları...
2016'da Araştırmalara Başlandı
Araştırmacılar ilk olarak 2016 yılında Endonezya'nın Papua eyaletinin ücra dağlık bölgelerinde bir sürü vahşi köpek tespit ettiler. Birkaç yıl sonra, bilim adamları çalışma alanına geri dönerek üç köpekten demografik, fizyolojik ve davranışsal kan örnekleri topladılar. Bütün bunlar, bu köpeklerin aslında Yeni Gine şarkı söyleyen köpeklerle akraba olup olmadığını doğrulamak için yapıldı.
Bu vahşi köpekler, şarkı söyleyen köpek popülasyonu ile% 70 genetik örtüşmeye sahipti. Birkaç gün önce yayınlanan araştırmaya göre, DNA karşılaştırması, bu köpeklerin ve şarkı söyleyenlerin diğer köpeklerden çok daha yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Yeni Gine Şarkıcı Köpeğinin Uluması
Araştırmacılar, yeni keşfedilen vahşi köpeklerin bazılarını Yeni Gine şarkı söyleyen köpeklerle çiftleştirerek bu nadir köpekleri koruyabileceğimizi umuyorlar.
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