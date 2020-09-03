50 yıl sonra ilk kez görüldü! Yeni Gine Şarkıcı Köpeği'ne vahşi doğada rastlandı!

Yeni Gine Şarkıcı Köpeği (New Guinea singing dog) 50 yıl sonra ilk kez vahşi doğada görüldü. Neslinin tükendiği düşünülen Yeni Gine Şarkıcı Köpeği Endonezya'nın Papua kentinin ücra dağlık bölgelerinde görüntülendi.

Yeni Gine Şarkıcı Köpeği 50 yıl sonra ilk kez görüldü!

Endonezya'nın Papua kentinin ücra dağlık bölgelerinde görüntülenen Yeni Gine Şarkıcı Köpeği, 2020 yılının en güzel haberlerinden biri olabilir. Neslinin tükendiği düşünülen Yeni Gine Şarkıcı Köpeği adını benzersiz sesinden alıyor.

Benzersiz Sesi İle Biliniyor

Bu köpek türünün sesi ilk olarak keskin bir yükseliş gösteriyor. Çok yüksek frekanslara ulaşan sesi benzersiz ve melodik bir ulumaya dönüşüyor. Bu nedenle son derece nadir bir köpek türü.

yeni gine şarkıcı köpeği

Koruma Altındalar

Bu köpeklerin sadece yaklaşık 200'ü şu an dünyanın dört bir yanındaki koruma merkezlerinde ya da hayvanat bahçelerinde yaşıyor. Bu koruma altındaki köpeklerin hepsi, 1970'lerde yakalanan vahşi köpeklerin torunları...

2016'da Araştırmalara Başlandı

Araştırmacılar ilk olarak 2016 yılında Endonezya'nın Papua eyaletinin ücra dağlık bölgelerinde bir sürü vahşi köpek tespit ettiler. Birkaç yıl sonra, bilim adamları çalışma alanına geri dönerek üç köpekten demografik, fizyolojik ve davranışsal kan örnekleri topladılar. Bütün bunlar, bu köpeklerin aslında Yeni Gine şarkı söyleyen köpeklerle akraba olup olmadığını doğrulamak için yapıldı.

Bu vahşi köpekler, şarkı söyleyen köpek popülasyonu ile% 70 genetik örtüşmeye sahipti. Birkaç gün önce yayınlanan araştırmaya göre, DNA karşılaştırması, bu köpeklerin ve şarkı söyleyenlerin diğer köpeklerden çok daha yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor.

yeni gine şarkıcı köpeği

Yeni Gine Şarkıcı Köpeğinin Uluması

New Guinea Singing DogNew Guinea Singing Dog
the female new guinea singing dog sings at the San Diego zoo edit: in retrospect I believe she may have been in heat during this time as she was rather vocal and tried to get the male to pay attention to her... soon after this time she wasn't like this anymore and she was much more quiet and just a few months later she had puppies :3 You can view other videos I have of the New Guinea Singing Dogs here: and here is them a few months later with puppies uploaded by canisrufus77:

Araştırmacılar, yeni keşfedilen vahşi köpeklerin bazılarını Yeni Gine şarkı söyleyen köpeklerle çiftleştirerek bu nadir köpekleri koruyabileceğimizi umuyorlar.

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