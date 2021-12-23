500.000'den Fazla İndirme Sayısına Sahip Olan Uygulamadan Zararlı Çıktı!

Joker ismi verilen bir kötü amaçlı yazılım, güvenlik araştırma şirketi Pradeo tarafından oldukça popüler olan bir Android uygulamasında tespit edildi. "Color Message" (Renkli Mesaj) olarak adlandırılan uygulama, Google tarafından Play Store'dan kaldırıldı. Ancak kaldırılmadan önce 500.000 yüklemeyi aşmış durumdaydı.
Araştırma firmasına göre Color Message, Rus sunucularına bağlanıyor gibi görünüyor. Uygulama, kullanıcının kişi listesine erişip "ağ üzerinden aktarırken", aynı zamanda istenmeyen ücretli hizmetlere otomatik olarak abone oluyor.
Joker kötü amaçlı yazılımının tespit edilmesinin zor olmasının nedenlerinden biri, "çok gizli bir ize sahip olması" şeklinde açıklanıyor.
Neyse ki, bu kötü amaçlı uygulama artık Google Play Store'dan indirilemiyor. Yine de, özellikle simgesini gizli tutabilme özelliğinden dolayı, Joker kötü amaçlı yazılımı keşfedilmeden önce uygulamanın yüklendiği binlerce telefonda halen gizleniyor olabilir.
Joker kötü amaçlı yazılımı Quick Heal Security Labs tarafından geçtiğimiz yaz sekiz Android uygulamasında bulunmuştu ve son iki yılda aynı kötü amaçlı yazılım yüzlerce başka uygulama aracılığıyla dağıtıldı.
Color Message, görünüşte mümkün olduğunca çok cihazı destekleyecek şekilde tasarlandığından dolayı Android 6.0 ve sonraki tüm sürümlerle uyumlu.
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