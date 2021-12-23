500.000'den Fazla İndirme Sayısına Sahip Olan Uygulamadan Zararlı Çıktı!

Google Play Store'da 500.000'in üzerinde bir indirme sayısına sahip olan popüler uygulamada, Joker ismi verilen oldukça tehlikeli bir zararlı yazılım tespit edildi.

  • Levent Öztürk
Play Store'da bir zararlı şoku daha

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